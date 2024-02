Von Günther Grosch

Weinheim/Heidelberg. Die Bilanzkurve der Volksbank Kurpfalz ist in ihrem steilen Aufwärtsstreben nicht zu bremsen. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 habe man nicht nur mit einem "sehr zufriedenstellenden Ergebnis" abgeschlossen, so das Vorstandsquartett mit Carsten Müller, Ralf Heß, Michael Hoffmann und Klaus Steckmann am Mittwoch bei der Vorstellung