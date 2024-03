Von Christina Schäfer

Weinheim. Fast 38 Jahre lang hat Frank Witt seinen Laden an jedem Morgen aufgeschlossen – und ihn am Abend wieder verlassen. Eröffnet hatte er ihn am 1. August 1986 noch auf der anderen Seite der Bahnhofstraße in den Räumen von Foto Wendel, die er übernommen hatte. "Damals war das noch eine Ladenzeile", erinnert er sich, er kann sogar die einzelnen