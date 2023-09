Weinheim. (RNZ) Feuer in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Ein Haustechniker hatte am späten Montagnachmittag einen Knall gehört. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er, dass aus einem 400-Volt-Deckenstrahler Flammen schlugen. Er griff zum Telefon und wählte die 112. Feuerwehrkräfte aus der Stadt und aus Sulzbach rückten an. Auch Polizei und Rettungsdienst wurden alarmiert, immerhin handelt es sich um eine Schule.

Doch zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war die Halle nicht belegt. Die Haustechniker hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehr zudem dafür gesorgt, dass niemand mehr hineinging. Daher konnten sich die Einsatzkräfte auf den Entstehungsbrand konzentrieren. In circa acht Metern Höhe brannte die Deckenleuchte. Ein Trupp unter Atemschutz rückte vor und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Parallel dazu schaffte sich ein weiterer Atemschutztrupp einen Zugang zu den Zwischendecken der Halle, um den Bereich zu kontrollieren. Das Feuer hatte sich noch nicht in die Decke gefressen.

Bis zur Überprüfung der Lichtanlage wird der betroffene Bereich der Schule gesperrt. "So hat sich die Feuerwehr den Schulanfang nicht vorgestellt, wünscht aber allen Schülern einen erfolgreichen Start", teilte die Feuerwehr abschließend mit.