Weinheim. (web) Während der mündlichen Abitur-Prüfungen ist in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule am Freitag der Feueralarm losgegangen. Gebrannt hat es nicht, vermutlich war es ein technischer Defekts, so die kommissarische Schulleiterin Andrea Volz.

Einer der unmittelbar Betroffenen war Till Woller. Er war fast am Ende seiner 20-minütigen Vorbereitungszeit, in der er sich im Deutsch-Abi mit dem Roman "Der Trafikant" (Robert Seethaler) auseinandersetzte. "Ich musste das Gebäude verlassen, durfte aber mit niemandem reden", sagte er.

Nach klärenden Gesprächen der Schulleitung mit dem Regierungspräsidium war es ihm freigestellt, eine Unterschrift zu leisten. Damit signalisierte er die Bereitschaft, die Prüfung fortzusetzen. Es folgten Vortrag und Prüfungsgespräch. Wie lief es? Offenbar gut: Er strahlte.