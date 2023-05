Von Günther Grosch

Weinheim. Der Gewerbeverein Weinheim kämpft für die Anliegen der Betriebe in der Stadt, tritt aber auch als Veranstalter auf. Derzeit richten sich alle Augen auf die am Fronleichnamswochenende stattfindende Gewerbemesse, die offenbar viele Firmen nutzen wollen.

Aber auch der Zweiburgen-Gutschein und das Gewerbegebiet Nord waren jüngst Themen beim Unternehmer-Stammtisch auf der Wachenburg.

So sieht Vorfreude aus: Die Mitglieder des Gewerbevereins um Vorsitzenden Roland Müller (4.v.r.) fiebern der Messe entgegen, die vom 8. bis zum 11. Juni stattfindet. Foto: Kreutzer

> Die Gewerbemesse: Fünf Wochen vor ihrer Eröffnung ist die vom 8. bis 11. Juni stattfindende "Weinheimer Gewerbemesse powered by Volksbank Kurpfalz" auf die Zielgerade eingebogen. Von den in fünf Hallen und auf dem Freigelände des Hector-Sport-Centrums (HSC) zur Verfügung stehenden 130 Ständen seien nur noch eine knappe Handvoll nicht vergeben, zeigte sich der Vorsitzende des ausrichtenden Gewerbevereins, Roland Müller, "sehr zufrieden".

Während die Besucher in den Hallen ein Aussteller-Mix aus den Bereichen "Bauen, Sanieren und Renovieren", "Haus und Garten", "Wohnen und Ambiente", "Dekoratives und Kreatives" sowie "Wellness und Gesundheit" erwartet, bieten Weinheims Autohäuser auf dem "bereits völlig überbuchten Freigelände" alles auf, was sie an Fahrzeugen und Dienstleistungen anzubieten haben.

Die 60 Mitglieder des Gewerbevereins sind in der "Handwerks-Halle 3" zu finden. Mit dem Unternehmen "Bustouristik Lannert" wird ein Shuttleverkehr für Besucher eingerichtet, der zwischen Freudenberg-Parkplatz und HSC verkehrt.

Die Messe hat an den Veranstaltungstagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Beginn ist nach den derzeitigen Plänen am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), mit einem Gottesdienst, ehe OB Manuel Just die Ausstellung um 12 Uhr eröffnet.

Der Freitag als "Brückentag" spricht als "Seniorentag" mit besonderen Angeboten die ältere Generation an. Eine Hüpfburg und weitere Angebote warten an allen Tagen auf die jüngsten Besucher. Musikalisch und kulinarisch geht es im "Biergarten" der Messe unter anderem mit Donny Vox und seiner Band rund. ...