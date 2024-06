Von Christina Schäfer

Weinheim. Knapper hätte das Ergebnis kaum sein können. Doch am Ende der Abstimmung in der jüngsten Gemeinderatssitzung stand fest: Eltern müssen ab September für die Kinderbetreuung in Kita und Grundschule tiefer in die Tasche greifen. Mit 15 Ja- zu 14 Nein-Stimmen schloss sich damit eine Mehrheit der Verwaltung an, die laut Vorlage eine