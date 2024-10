Weinheim-Sulzbach. (RNZ) Frische Brötchen, heißer Kaffee und Schnittchen: Endlich gibt es wieder einen Bäcker in Sulzbach und somit zumindest einen kleinen Nahversorger für den Ortsteil. Nach einer dreimonatigen Versorgungslücke, die durch die überraschende Schließung der Vorgängerbäckerei am 1. Juli infolge einer Insolvenz entstanden war, steht den Bewohnerinnen und Bewohnern nun wieder eine zentrale Anlaufstelle für Backwaren und alltägliche Lebensmittel zur Verfügung.

Die Eröffnung wurde vom Sulzbacher Ortsvorsteher Frank Eberhardt begleitet, der das Engagement des neuen Inhabers Ioannis Papadopoulos besonders hervorhob. Papadopoulos, der über 30 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mitbringt, hat die Bäckerei in Eigeninitiative übernommen. Als Sulzbacher Bürger war er selbst vom Fehlen einer lokalen Einkaufsmöglichkeit betroffen und entschied sich, die leer stehende Immobilie in einen modernen "Tante-Emma-Laden" umzuwandeln.

Neben klassischen Backwaren wie Brot und Brötchen werden auch griechische Spezialitäten sowie Artikel des täglichen Bedarfs angeboten. Das Sortiment umfasst unter anderem Eier, Nudeln, belegte Brötchen und Kaffee, wodurch ein breites Angebot für die lokale Bevölkerung bereitgestellt wird.

Schon bei der heutigen Eröffnung zeigte sich, dass die Bäckerei gut angenommen wird und für viele Sulzbacher eine Bereicherung darstellt.