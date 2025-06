Von Meike Paul

Weinheim. Es war einer dieser Sommerabende, die sich in die Erinnerung eingravieren. Der Vordere Schlosshof von Weinheim verwandelte sich am Samstag in einen Klangkörper aus Lebensfreude, Nostalgie und Bewegung.

Das Café Central feierte 30. Jubiläum – und als Geschenk an das Publikum traten "Dr. Woggle & the Radio" auf. Die Weinheimer Band, die längst in ganz Europa zu Hause ist, lieferte ein Konzert, das mehr war als Musik. Es war ein Lebensgefühl.

Die Luft war schwer – aber nicht nur von der Hitze, sondern auch von der Vorfreude, als die sieben Musiker die Bühne betraten. Vornweg Nikolaus Knapp – souverän, charmant, diesmal ganz in Weiß, nur das schwarze Hemd blitzte kontrastreich hervor.

Und gleich mit dem Opener "Shine" war klar: Das wird keine bloße Show, das wird ein Sommerabend für die Seele.

Der Song strahlte – im wahrsten Wortsinne. Ein lockerer Einstieg, sonnig, mit einer Leichtigkeit, die wie ein frischer Wind durch die Menge ging. Mit "Procrastination" nahm der Abend dann Fahrt auf. Der treibende Offbeat zwang die Füße zur Bewegung, das Publikum – inzwischen dicht gedrängt vor der Bühne – wippte synchron.

Die Bläsersektion, mit Kai Rudisile (Posaune), Kai Dondorf (Trompete) und dem Saxofon legte eine satte Schicht über die Rhythmen, während Keyboarder Lars Schwarz und Bassist Leon Walther für das klangliche Fundament sorgten.

"Old Chair" brachte eine ruhigere, fast sentimentale Note. Der Sound wurde weicher, zurückgelehnter – man spürte, wie Erinnerungen in den Gesichtern auftauchten. Sommerabende, alte Freunde, Gespräche auf Balkonen. Die Melancholie hielt nur kurz, denn "Live Alone" und "Running Man" hoben die Stimmung wieder an.

Gerade "Running Man" sorgte für kollektives Ausflippen – ein Song wie ein Sprint, getrieben vom Schlagzeug Antonio Romeros. Dann "Light Up": ein musikalisches Feuerwerk. Man hatte das Gefühl, als leuchte alles auf: die Bühne, die Gesichter, selbst die Mauern des Schlosses.

Mit "The Only Ones" und "Someone Special" folgten zwei Songs, die das Herz berührten. Viel Soul, viel Wärme – getragen von Knapps Stimme, die wie ein warmes Tuch durch den Abend glitt. Die neue EP "Love Is Like Food" wurde vom Publikum gefeiert – und wie recht die Band hatte: Musik kann ebenso sättigen wie eine gute Mahlzeit, und dieser Song schmeckte nach Curry und Sonne, nach Straßenmusik und Fernweh.

"It’s True" und "I Need You" brachten wieder Druck – langsam, intensiv, schwer groovend. Die Band spielte sich in Trance, die Menge ging mit, nickte, tanzte, schloss die Augen. Und als dann "Rockfort" durch die Boxen schoss, bebte der Hof. Die Bläser preschten, der Bass pumpte, das Schlagzeug explodierte.

Mit "Drop Bombs" kam das große Ausrufezeichen. Es war der Moment des Abends – alle Hände oben, alle Stimmen laut. Die "Woggles" zündeten musikalische Feuerwerke. Danach schickte "Solution" eine letzte Welle Optimismus durch den Hof, bevor "No Worries" ein entspanntes Lächeln auf alle Lippen zauberte.

Doch Zugabe war Pflicht. Und was für eine: "Trouble" schwang sich noch einmal auf, rhythmisch, rau, ehrlich. Mit "Fight Dem Back" und "Run and Hide" wurde es politischer – subtile, aber deutliche Botschaften in tanzbare Formen verpackt. "Mount Zion" schließlich brachte einen fast spirituellen Moment.

Doch ganz ohne Liebeserklärung konnte der Abend nicht enden: "When I Fall" und "The Moth" rührten viele, ein Meer aus Handys und Feuerzeugen erhob sich. Und zum Schluss – "Bring Love". Der letzte Song, die letzte Geste. Ein Titel, der so schlicht wie stark war. Und als die letzten Akkorde verklangen, schien es, als wäre für einen Moment wirklich Liebe über die alten Mauern hinweggeweht.

Die Stimmung? Pure Euphorie. Das Publikum war durch alle Generationen gemischt: junge Paare, Familien, Stammgäste, Szene-Fans. Es wurde getanzt, gejubelt, geschwitzt, gelacht. Niemand ging. Es war nicht einfach ein Konzert, es war gemeinsames Erleben.

Ob er Sorge habe, es könne zu heiß werden, wollten wir von Frontmann Knapp wissen: "Quatsch. Das ist doch hervorragend. Das ist Sommer." In der Tat: "Dr. Woggle & the Radio" haben nicht nur gespielt – sie haben einen Soundtrack für diesen Sommerabend geschrieben. Und der hallt noch lange nach.