Weinheim. (web) Bierhumpen, Pekeschen und Stiefel sind nicht jedermanns Sache, aber ein Mal im Jahr ist Weinheim traditionell in der Hand der Verbindungsstudenten:

Die dem Weinheimer Senioren Convent (WSC) angehörigen Corps – die man nicht mit Burschenschaften verwechseln soll – treffen sich auf der Wachenburg. Mit dabei sind die alten Herren aus dem Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten (WVAC). Die Ausrichtung der Tagung übernimmt jedoch stets ein Studierender, dem die eigenen Corps-Brüder den Rücken freihalten. Auf der Wachenburg finden mehrere Corps-interne Traditionsveranstaltungen statt. Viel Historie steckt sicherlich in der Totenehrung: Die Burg ist ja an sich ein Mahnmal, das an gefallene Corps-Studenten erinnert. Die Bevölkerung ist dann am Samstag, 22 Uhr, zum Großen Zapfenstreich herzlich auf den Marktplatz eingeladen.