Weinheim. (web) Es ist ein Tag für Autoliebhaber, aber auch einer für die ganze Familie. Die Automobilhändler im Gewerbegebiet "Viernheimer Straße West" laden am Sonntag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr wieder zu ihrem Automeilen-Herbst ein. Natürlich haben sie nichts gegen Besucher, die tatsächlich einen neuen fahrbaren Untersatz erstehen wollen. In erster Linie ist die Veranstaltung aber eine Möglichkeit, die Betriebe im Weinheimer "Autogebiet" ganz zwanglos kennenzulernen. So gehören Angebote für Kinder, Musik und kulinarische Schmankerl dazu.

Die Interessierten treffen auf Auto-Händler mit Tradition. Gleichzeitig lernen sie eine Branche kennen, die sich wandelt. Das betrifft nicht allein die Frage, welche Alternative zum Verbrennermotor die beste ist. Auch der ehedem "klassische" Autohändler, der Neuwagen von ein, zwei Herstellern verkauft, wird seltener. Zuletzt haben mehr und mehr Autohändler fusioniert oder sich zumindest eng zusammengeschlossen, was auch an den Vorgaben der Hersteller liegt. Ein prominentes Beispiel für diesen Wandel ist im Sommer bekannt geworden. Die Autowelt Ebert übernimmt den Ford-Store Knapp, dessen 48 Arbeitsplätze erhalten bleiben (RNZ vom 19. August). Natürlich werden beide Häuser, die jeweils an der Viernheimer Straße liegen, auch am Automeilen-Herbst teilnehmen.