Weinheim. (RNZ) Weiter geht’s mit den Arbeiten am Schlossberg-Aufzug: Nachdem die alte Aufzugsanlage in der vorletzten Woche sauber demontiert worden war, wurde in der letzten Woche der neue Aufzug termingerecht per Lkw angeliefert – und wird nun hinter dem aufgestellten Bauzaun gelagert.

Bei dem Lift handelt sich um eine Variante des Modells "Gen2" der Firma Otis. Für den Schlossberg kam aber nur ein maßgefertigtes Modell in Frage, das eigens an den bestehenden Glas-Stahl-Schacht angepasst wurde.

Zudem handelt es sich um eine vandalismusresistente Variante; so sind die Seitenwände aus gebürstetem Edelstahl und das Bedientableau sowie die Rufknöpfe aus besonders widerstandsfähigen Materialien. Die Kabine hat eine Förderkapazität für zehn Personen (800 Kilogramm).

In den kommenden Tagen befestigt das Montageteam zunächst die Führungsschienen an den Schachtwänden. Danach werden zunächst alle mechanischen und elektrischen Bauteile im Schacht installiert. Die Montage wird dann nochmals überprüft, bevor die elektrischen Feineinstellungen vorgenommen werden und das Aufspielen des digitalen Notrufs erfolgt, über den die Aufzugsanlage rund um die Uhr mit der Notrufzentrale von Otis verbunden ist.

Zum Schluss erfolgen die Prüfung und Abnahme aller Komponenten und Funktionen durch den TÜV. Ist das geschafft, wird der Aufzug dann für die Öffentlichkeit freigeben, wie Otis mitteilt.