Weinheim. (zg/cab) Er liegt dort seit einigen Monaten. Einige Autofahrer vermuteten eine Verkehrsberuhigung – aber das war es nicht. Den blau-gelben Kunststoffdeckel hatte der Weinheimer Bauhof zum Schutz der Fahrbahndecke in der Mannheimer Straße auf Höhe des Suezkanalwegs in Fahrtrichtung Innenstadt aufgebracht. Grund dafür ist ein defekter Kabelschacht der Telekom unter der Erde. Mit einer Reparatur wollte man bis zur Ferienzeit warten. Da sperrt es sich leichter. Und jetzt ist es so weit.

In der Nacht von Mittwoch, 31. Juli, auf Donnerstag, 1. August, ist die Mannheimer Straße stadteinwärts ab 20 Uhr dicht. Die Umleitung erfolgt ab dem Händelknoten über die Wormser Straße zur Mannheimer Straße. Die Anwohner des Suezkanalwegs kommen über die Cavaillonstraße nach Hause. Und nach der Reparatur ist auch das bunte Ding wieder weg.