Dass auf dem benachbarten Grundstück aktuell auch noch Brennnesseln in Hülle und Fülle wachsen, mochte er als charmanten Hinweis auf sein Hemsbacher Programmkino "Brennessel" verstanden wissen. Auch hier ist der umtriebige Kinobetreiber um Neuerungen wie das "Brennessel-Bistro" und weitere Attraktionen in dem von ihm modernisierten, aus dem Jahr 1927 stammenden Lichtspielhaus nicht ...

Zur Premiere waren dies "Arielle – Die Meerjungfrau", "Fast & Furious" oder der dritte Teil von "Guardians of the Galaxy". Kostenpunkt des gesamten Pakets: 22 Euro pro Person. Darin enthalten sind der Film und das Essen, die Getränke nach Wahl gehen extra. "Bei Regen findet die Veranstaltung jeweils im Foyer statt", erklärte Speiser.

Ab sofort öffnet hier am letzten Donnerstag eines Monats ab 18.30 Uhr die "After-Work-Lounge". Im Angebot und zu genießen gibt es dann Veranstaltungen verschiedener Art: "Mal Livemusik wie jetzt zur Premiere, dann wieder Kabarett oder auch Weinproben", so Speiser. Dazu werden delikate Schmankerln serviert. "Einschließlich eines exklusiven Blicks auf die beiden Weinheimer Burgen ", so Speiser. Damit ist es aber noch immer nicht genug: Ab 20.30 Uhr geht es vom tiefer gelegenen Kino-Garten aus direkt wieder nach oben. Je nach Wahl in einen der drei Kinosäle zum "Donnerstag-Wunschfilm".

Die tief stehende Abendsonne spiegelte sich in den Wein- und Biergläsern der Gäste. Auf den Tischen machten Flammkuchen das Zugreifen leicht. Während auf der Außenterrassenbühne mit Wolfgang Mothes (Piano, Gesang), Reginald Blümmel (Kontrabass), Jürgen Wohlfart (Schlagzeug) und Kosta Stavrou ein spielfreudiges Quartett Musik machte, die jung bleiben oder wieder jung werden ließ. Musik- und Kinoherz, was willst du mehr? Denn zum Draufsatteln gab es für die Fans ein Kinoprogramm, das sie aus drei aktuellen Blockbustern auswählen konnten. Derweilen sich Kinochef Speiser diebisch über eine gelungene Premiere auf der Außenterrasse des Modernen Theaters freute.

Weinheim. Große Bühne auf kleinem Raum für Nat King Cole, Muddy Waters und Elvis Presley. Und auch wenn Jerry Lee Lewis’ "Great Balls Of Fire" ihre Flammen erst am Ende des Abends entzündeten: Die Fans urtümlichen Rock ’n’ Rolls waren da bereits bei bester Stimmung. Verantwortlich dafür zeichneten "Dr. Wisebrod’s Swing Boppers", die zur Eröffnung von Alfred Speisers "Kinogarten" mit Musik aus den Fünfzigern elektrisierten und der neuesten Idee des Kinomachers Esprit verliehen.

Von Günther Grosch

Unterdessen im Weinheimer "Kinogarten" Tastenzauberer Wolfgang Mothes seine Finger auf dem Instrument im wirbelnden Stakkato zu Höchstleistungen trieb. Kosta Stavrou brillierte mit gekonnten Riffs, Jürgen Wohlfart brannte auf seiner "Schießbude" Trommelfeuer ab, und Reginald Blümmel stand ihm auf seinem Kontrabass in nichts nach.

Und dann gibt es da noch Francis Felliciano, den Alfred Speiser als seinen neuen Kino-Assistenten vorstellte. Er lobte Felliciano, der ab sofort für das operative Geschäft und das diesjährige Summer-Open-Air-Cinema zuständig ist, schon mal in höchsten Tönen: "Francis hat nicht nur Feuer für Kino in sich, sondern auch einen ähnlichen Schmäh wie ich drauf."

Info: Tickets können direkt an der Kinokasse gekauft werden. Reservierungen sind per Telefon unter der Rufnummer 06201/6 21 55 oder per E-Mail unter zentrale@kinoweinheim.de möglich.