Weinheim. (web) "Es war ein großartiger, ein wilder Tag. Die Gäste waren sehr zufrieden", sagt Katinka Weidler am Sonntag im RNZ-Gespräch. Ihr Restaurant "LiLo" in der Hauptstraße 112 hat am Samstag Eröffnung gefeiert.

Bereits in den späten Nachmittagsstunden hatten sich die ersten Besucherinnen und Besucher drinnen und vor der Tür versammelt. Später legte ein DJ auf. Neben dem einen oder anderen guten Tropfen gab es für die Gäste der Eröffnungsparty schon eine kleine Auswahl an Speisen, darunter Couscous mit geräuchertem Gemüse und Zitronenjoghurt sowie weitere vegane und vegetarische Leckereien, zu denen unter anderem die Gewürzpaste Ezme gereicht wurde. Den Gästen habe es gemundet, berichtet Weidler, die viele noch aus der ZDF-Sendung "Küchenschlacht" kennen.

Auch für ihr Wagnis, ein Restaurant in Weinheim zu eröffnen, und die Gestaltung ihrer Location habe sie Lob erhalten. Tatsächlich unterscheidet sich der Raum mit seinen hohen Wänden, den von der Decke hängenden Pflanzen und der Mooskreation durchaus von anderen Gastronomien, die eher die Tradition der Gemütlichkeit pflegen. Das sei durchaus Absicht, sagt sie: Was sie in 30 Jahren als Lufthansa-Angestellte von der Welt gesehen hat, setze sie hier um. Sie bietet levantinische Küche an. Und die wollten viele ausprobieren.