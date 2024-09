Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Christian Lehmann wird aller Voraussicht nach der nächste Ortsvorsteher von Lützelsachsen. Der Ortschaftsrat hat den 50-Jährigen am Donnerstag einstimmig für dieses Amt vorgeschlagen. Der Gemeinderat kann in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. September, diesem Votum folgen. Tut er das, wird der kommende Donnerstag, 19. September, ein