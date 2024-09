Von Christina Schäfer

Weinheim. Der Ladepunkt befindet sich in der Ausfahrt des Parkplatzes der Stadtwerke Weinheim am Breitwieserweg 5. Davor: ein Parkplatz für ein weiteres Auto der "Stadtmobil"-Flotte. Der Carsharing-Anbieter hat damit sein Angebot in Weinheim auf elf Autos erhöht. Der Opel-Corsa ist zudem das dritte E-Auto vor Ort.

Dass dieses seinen Standort