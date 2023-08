Von Christina Schäfer

Weinheim. Es ist seit Langem still bei der CDU Weinheim. Und man fragt sich schon fast, ob vielleicht doch Frieden eingekehrt sein kann in der Partei, die sich wie keine andere in Weinheim herzlich und immer wieder aufs Neue zofft. Die neuesten Nachfragen ergeben: Nein. Es gibt keinen Frieden. Stattdessen weiterhin den Streit um die Rechtmäßigkeit von