Weinheim. (web) Bei der Protest-Zusammenkunft gegen eine Kundgebung von Rechtsextremisten in Weinheim sind die Darbietungen einer Blues-Band sind um 13:15 Uhr jäh unterbrochen worden. Die Gruppe Extremisten kam am Bahnhof an, stieg aus der S-Bahn. Sie wurde mit lauten "Nazis raus!"-Sprechchören empfangen.

Ein buntes Bündnis aus 400 bis 500 Menschen hatte sich zuvor am Weinheimer Hauptbahnhof versammelt. 50 Rechtsextremisten waren laut Behörden angemeldet. Ob wirklich so viele angereist sind, ist wegen der starken Polizeikräfte schwer auszumachen. Begleitet von massiven Polizeikräften zogen die Neonazis in Richtung der Verkehrskreuzung Händelknoten weiter.

Foto: Kreutzer

Am Weinheimer Hallenbad versammelten sich 50 bis 60 Gegendemonstranten, um die Neonazis lautstark "zu begleiten". Unter ihnen sorgte für große Empörung, dass auf den T-Shirts der Neonazis offenbar die Wehrmacht gefeiert wird.

Die Polizei hatte zuvor Teile des Weinheimer Hauptbahnhofs abgeriegelt, da die Neonazis von Worms aus dort erwartet wurden. Betroffen waren die Zufahrtsstraßen, allen voran die Mannheimer Straße. Sowohl am Zentralen Omnibusbahnhof als auch an Zufahrten zum Bahnhof hatten Sicherheitskräfte Position bezogen. Die Bundespolizei ist mit im Einsatz. Auf den Parkplätzen rund um den stehen eine zweistellige Anzahl an Polizeiwagen. Außerdem sind Sicherheitskräfte auf Motorrädern unterwegs.

Foto: Kreutzer

Die RNV-Linie 5 fährt und wird von Sicherheitskräften gecheckt. Es waren Ordnern auf den Bahnsteigen der Straßenbahn. In Weinheim gab es Ansprachen mehrerer Kommunal- und Landespolitiker. Auch Schüler wollten sich äußern. Zudem steuerten mehrere Weinheimer Musiker künstlerische Beiträge beisteuern. Zum friedlichen Protest hat das parteiübergreifende Bündnis "Weinheim bleibt bunt" aufgerufen.

Update: Donnerstag, 1. Mai 2025, 13.57 Uhr