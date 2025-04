Region Heidelberg. (cba/lew/luw/lesa) Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür! Traditionell wird dieser mit dem "Tanz in den Mai" in der sogenannten Walpurgisnacht eingeleitet, um die sich zahlreiche jahrhundertealte Legenden ranken. Am Tag danach finden allerlei "Hauruck-Aktionen" statt: Vielerorts werden die Maibäume aufgestellt.

Die RNZ fasst – soweit bekannt – zusammen, was am Mittwoch und Donnerstag, 30. April und 1. Mai, rund um Heidelberg los ist.

Bammental

> Zum Tanz in den Mai laden die Altstadt-Kerweborscht (AKB) und die Handballer des Turnvereins (TV) ein. Los geht’s um 19 Uhr in der Elsenzhalle bei DJ-Musik und Barbetrieb.

> Ein Grillfest von AKB und TV-Handballern gibt es dann am Donnerstag rund um die Elsenzhalle: Hier wird ab 11 Uhr eingeladen.

> Einen Vortrag zum Thema "Auf dem Weg in eine neue globale Ordnung? Chinas zunehmender Einfluss in der Welt" veranstaltet das Bildungswerk der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz am Mittwoch im katholischen Gemeindehaus am Fischersberg 5. Referentin ist Prof. Dr. Anja Senz von der Universität Heidelberg.

Dossenheim

> Musik in den Mai bietet der Verein zur Pflege der Livemusik am Mittwoch. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Museumsscheuer. Die Band "Bandsalat" spielt Rockmusik aus den 80ern. Von den sieben Musikern der Band wird die Partyhit-Dekade zum Leben erweckt. Authentische Arrangements und mehrstimmiger Gesang machen den Abend zum Erlebnis.

> Der Angelsportverein lädt am Donnerstag von 10 bis 17 Uhr zum Maifest aufs Vereinsgelände an der Weidlach. Ab 11.30 Uhr gibt’s die beliebten frisch geräucherten Forellen – sofern sie vorher vorbestellt worden sind.

> Für ein Hoffest nutzt der Schröderhof den 1. Mai am Donnerstag. Ab 11 Uhr gibt’s Ponyreiten, Kinderschminken und Rundfahrten mit der Kutsche Im Dossenwald 3 – außerdem Livemusik mit Uwe Janssen.

Eppelheim

> Schlachtfest feiert die DJK am Donnerstag am DJK-Sportgelände. Auf der Speisekarte stehen ab 11 Uhr etwa Schlachtplatte, Wellfleisch und gekochte Knöchel.

Gaiberg

> Zum Maibaumfest laden die Gemeinde sowie die Kerweborscht am Mittwoch ab 16.30 Uhr auf den Rathaushof. Dort wird der Maibaum aufgestellt. Ab 17.30 Uhr wird musikalische Begleitung vom Musikverein geboten. Für Verpflegung ist gesorgt.

Heiligkreuzsteinach

> Zum Maifest laden der Forellenhof und die Räucherei Spohn am Mittwoch ab 18 Uhr aufs Veranstaltungsgelände "In der Au" 1. Es gibt "Fish ’n’ Chips", Fischbrötchen und Bratwurst für Nicht-Fischesser.

> Der Gesangverein Liederkranz Lampenhain gibt ebenfalls ein Maifest – am Donnerstag ab 10.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Lampenhain, Helmut-Frey-Straße 8. Dort gibt es ein Festzelt und allerhand Kulinarisches.

Leimen

> Zur Bogeneröffnung lädt der Sportschützenverein St. Ilgen am Donnerstag ein. Von 10 bis 18 Uhr wird auf dem Bogengelände, Am Fischwasser 1, die Eröffnung der Bogensaison gefeiert und alle Interessierten sind zum kostenlosen Bogenschießen mit Anleitung und Wettbewerbsschießen eingeladen. Ab 12.30 Uhr gibt es Livemusik von "Bettina und Charly".

> (W)einblicke möchte der Obst-, Wein- und Gartenbauverein am Donnerstag gewähren. Treffpunkt für die Veranstaltung der "Weißen Burgunder Charta" ist um 11 Uhr oberhalb des Steinbruchs in den Weinbergen. Zu erreichen ist der Veranstaltungsort ausgehend vom Parkplatz beim Weingut Clauer oder vom Parkplatz am Naturfreundehaus. Von hier können die Besucher den Schildern des Lehr- und Wanderwegs des Obst-, Wein- und Gartenbauvereins folgen.

> Maifest feiert der Kleintierzuchtverein St. Ilgen am Donnerstag auf seinem Gelände am Fischwasser 2. Los geht’s um 10 Uhr, Essen gibt’s ab 11 Uhr.

> Zur "Leinwand-Zeit" im Rosensaal lädt das Quer-Quartiersmanagement am Mittwoch um 17 Uhr ins Bürgerhaus am Alten Stadttor, Nußlocher Straße 14 ein. Gezeigt wird der zweite Teil einer Reihe über "einen Bär mit Hut", wobei es sich um den Film "Paddington 2" handeln könnte.

> Das Senioren-Boule im Menzerpark findet am Mittwoch auf Betreiben des Seniorenbeirats Leimen statt. Los geht’s um 14.30 Uhr.

> Zu "Skat für jedermann" lädt die Awo St. Ilgen am Mittwoch um 14 Uhr in ihre Vereinsgaststätte ein. Das "Café-Restaurant Pfalzstube" befindet sich in der Kurpfalzstraße 5.

> Zum "Ersten-Mai-Fest" lädt der Fußballclub (FC) Badenia St. Ilgen am Donnerstag ins Waldstadion. Neben Spezialitäten vom Grill und weiterer Kulinarik kann dort auch das DFB-Fußballabzeichen absolviert werden.

> Livemusik zum 1. Mai gibt’s am Donnerstag auf dem Eulenberghof in Gauangelloch. Von 11 bis 17 Uhr gibt’s auch Speis und Trank, zudem spielt der Musikverein.

> Der TSV Nordstern Gauangelloch richtet am Donnerstag sein Maifest aus. Ab 11 Uhr findet es auf dem Waldsportplatz, Im Neurott, statt.

> "Pferdige Showacts" sind eine Attraktion des Maifests, das der Reitsportverein am Donnerstag von 11 bis 18 Uhr auf der Anlage in der Landgrafenstraße feiert. Außerdem gibt’s Musik von Jörg Schreiner samt Kinder-Mitmachprogramm und der Band "Ahjoo!".

Lobbach

> Das Maibaumstellen der Feuerwehr Lobbach findet am Mittwoch an der Maienbachhalle statt. Los geht’s um 18 Uhr.

> Mai- und Frühlingslieder gesungen werden auf Einladung des MGV Liederkranz Waldwimmersbach am Mittwoch vor dem Waldwimmersbacher Rathaus. Los geht’s um 17 Uhr.

> Der "Treffpunkt Brücke" der evangelischen Kirchengemeinde Waldwimmersbach-Mückenloch-Lobenfeld findet am Mittwoch um 14 Uhr im Pfarrhaus in Waldwimmersbach statt. Die Frage des Tages lautet: "Was gibt es zu dem Wort Tür alles zu sagen?"

> Zum 111-jährigen Bestehen des Gasthauses Kloster laden die Freunde der Klosterkirche und das Gemeindeteam der Herz-Jesu-Kirche am Donnerstag ab 10.30 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst ins Lokal "Kloster zum Griechen".

> Maifest wird am Donnerstag ab 10 Uhr beim ASV Lobbach gefeiert. Speis und Trank gibt’s bei der Fischerhütte am Verbindungsweg zwischen den Ortsteilen.

> Das traditionelle Maispielen des Musikvereins Waldwimmersbach findet am Donnerstag um 7.30 Uhr statt.

Mauer

> Vorglühen in den Mai heißt es am Mittwoch ab 18 Uhr am Kreisel beim CDU-Gemeindeverband. Das traditionelle Cervela-Essen und Leckeres vom Grill sowie Livemusik werden angekündigt.

> Feuerwehrfest wird am Donnerstag ab 11 Uhr am Rathausplatz und darum gefeiert. Zu diesem Anlass heult um 11 Uhr traditionell die Sirene; ein Teilstück der Heidelberger Straße wird gesperrt.

Meckesheim

> Zur Walpurgisnacht lädt der "BoBiDu-Freizeitclub" am Mittwoch ein. Ein Hexentanz ums Feuer vor der Lobbachhalle in Mönchzell wird ab 18.30 Uhr geboten.

> Das Maifest des Handball-Fördervereins findet am Donnerstag im Schatten des großen Vereinswappenbaums auf dem Marktplatz statt. Ab 10 Uhr wird die Ortsmitte wieder zum beliebten Treffpunkt vieler Mai-Feiertags-Ausflügler.

Neckargemünd

> Ein Fest unter dem Maibaum feiert das Hohner-Akkordeon-Orchester (HAO) Waldhilsbach am Mittwoch. Los geht’s um 18.30 Uhr am Gelände des SV 08 im Erdgrubenweg. Die Dorfmusikanten des HAO sorgen für musikalische Unterhaltung.

> Zum Tanz in den Mai lädt "Abona Beach" in der Schwimmbadstraße 24 am Mittwoch ein. Die Band Tribubu tritt ab 18 Uhr live auf.

> Tag der offenen Tür feiert die Feuerwehr am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr am Feuerwehrhaus in der Schützenhausstraße. Es gibt ein Kinderprogramm, eine Fahrzeugausstellung, Infostände und natürlich allerhand rund ums leibliche Wohl.

> Die Führungen auf der Burgruine Dilsberg finden ab Donnerstag bis Ende September immer sonn- und feiertags statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

Neckarsteinach

> Zur Mai-Wanderung lädt die Freiwillige Feuerwehr Grein am Donnerstag ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Grein. Um 13 Uhr ist eine gemeinsame Verpflegung vorgesehen. Eingeladen sind alle, die Freude an der Natur haben und die es sich gerne in geselliger Runde gut gehen lassen.

Nußloch

> Walpurgisnacht wird am Mittwoch am Brunnenfeld – in der Sinsheimer Straße Richtung Maisbach – gefeiert. Ab 16 Uhr sorgen die "Hexe vum Grobrunn" als Organisatoren für Guggenmusik, Hexentänze und eine tolle Feuershow. Der Eintritt ist frei. Ein "Hexen-Busshuttle" bringt die Besucher zum Brunnenfeld: Haltepunkte sind am Lindenplatz, an der Olympiahalle und gegenüber des Penny-Markts.

> Weizenbierfest feiert der Musikverein Feuerwehrkapelle am Donnerstag anlässlich seines 150-jährigen Bestehens im Hof der Schillerschule. Ab 11 Uhr gibt’s Weißwurstfrühstück, außerdem Musik der Jugendkapelle MV Nußloch-Sandhausen. Ab 12.30 Uhr spielt der Musikverein, um 15.30 Uhr treten die Annimels auf.

> Zum Tanz in den Mai lädt die "Halle Neun" am Mittwoch ins Untergeschoss der Olympiahalle ein. Die "Radiotroniks" treten ebendort auf und bieten Pop und Rock der 80er, 90er Jahre und von heute. Einlass ist ab 20 Uhr.

> Getränke, Essen, Hüpfburg und Co. gibt’s zum 1. Mai am Donnerstag beim FV Nußloch. Dort wird ab 10 Uhr gefeiert, von 10 bis 12 Uhr gibt’s Weißwurstfrühstück.

Sandhausen

> Der Maibaum wird am Vorabend des 1. Mai, also am Mittwoch um 17 Uhr, von der Feuerwehr auf dem Lège-Cap-Ferret-Platz aufgestellt. Dazu spielt der Musikverein, im Anschluss gibt’s Freibier, Brezeln und Alkoholfreies. Die Hauptstraße wird während des Maibaumstellens zwischen Bahnhof- und Heidelberger Straße gesperrt.

> Tanz in den Mai heißt es am Mittwoch ab 19 Uhr in der Kleintierzüchterhalle. Für Livemusik sorgt die Band "Cracked Fire". Der Veranstalter Sportclub Bernstein weist darauf hin, dass es keine Abendkasse gibt und Einlass nur mit bereits im Vorverkauf am vergangenen Wochenende erworbenen Tickets bis 21 Uhr gewährt wird; danach nur mit Armbändchen.

> Das traditionelle Maifest der DLRG geht mit dem Versprechen "Wir retten euren 1. Mai" einher. Veranstaltungsort ist der Waldfestplatz im Sonnenweg. Ab 10 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit Getränken und leckeren Speisen vom Grill.

> Den 1. Mai feiert der AGV am Donnerstag im Sängerheim-Garten bei Steaks, Bratwurst, Kuchen und Co. Los geht’s um 10 Uhr, Kaffee und Kuchen gibt’s ab 13 Uhr.

> Zur Mai-Feierei laden der Gesangverein Liederkranz und das Kerwekomitee von Donnerstag bis Sonntag, 4. Mai, ein. Gefeiert werden 50 Jahre Kinderchor Ohrwürmer und 20 Jahre Kerwekomitee.

An der Grillhütte des Walter-Reinhard-Stadions gibt’s daher von Donnerstag bis Sonntag Programm. Grillfest, Musik, "Schlumpelbauen", Kerwespiele die "first Zylinderparty" im Ort und vieles mehr. Los geht’s am Donnerstag um 10.30 Uhr mit dem Maifest, das bis 22 Uhr geht.

Ab 14 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen, um 16 Uhr heißt es "Liederkranz on stage". Am Freitag um 17 Uhr geht’s weiter mit Grillfest und Musik, am Samstag um 15 Uhr mit Kerwespielen, Kerweschlumpelbau, "Kerwemontag warm up" mit DJ Dirty Harry und Zylinder-Party sowie am Sonntag um 10.30 Uhr anlässlich des Ohrwürmer-Jubiläums mit Malecke, Ralley und Kinderschminken.

Spechbach

> Mit Blümchenturnier, Schnuppertraining und einer kleinen Feier startet der Tennisclub am Donnerstag in die Saison. Bürger und Mitglieder sind ab 11 Uhr auf die Anlage eingeladen.

Schönau

> Zum Rock in den Mai lädt der MGV Singverein am Mittwoch ein. Am Sängerheim in der Bahnhofstraße 15 geht es um 20 Uhr los. Das "Bugggl-Trio & Jacky Vox" treten auf.

> Zur traditionellen Maifeier lädt der MGV Eintracht Altneudorf am Donnerstag in die Radweg-Talaue. Los geht’s hier ab 10.30 Uhr.

> Stadionfest wird am Donnerstag beim VfB auf der Sportanlage im Oberen Tal, Weinheimer Straße 47, gefeiert. Frühschoppen gibt’s ab 11 Uhr, zeitgleich startet ein zweistündiges Bambini-Turnier. Um 13.30 Uhr spielt die F-Jugend; abseits des Platzes gibt’s ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot samt Barbetrieb.

Wiesenbach

> Das Maifest von Jugendfeuerwehr und Kerweborscht findet am Mittwoch und Donnerstag auf dem Rathausplatz statt. Los geht’s am Mittwoch mit Maibaumstellen und Bewirtung um 18 Uhr; am Donnerstag wird ab 11 Uhr weitergefeiert.

> Proberadeln mit dem Lastenrad können Interessierte am Donnerstag von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz der Biddersbachhalle. Organisator ist der Antoniushof.

Wilhelmsfeld

> Ein Maibaumfest im José-Rizal-Park veranstaltet der Wilhelmsfelder Singkreis am Mittwoch ab 18 Uhr. Mitwirken wird auch der "Funtasti-Chor". Mit "Woinemer Maibock"-Bier vom Fass und deftigen Speisen soll der Mai zünftig begrüßt werden.

> Zum Grillfest an den Loipenparkplatz lädt der Heimat- und Verkehrsverein am Donnerstag von 11 bis 17 Uhr.