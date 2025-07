Weinheim. (pm/RNZ) An der Bundesstraße B3 zwischen Weinheim und Lützelsachsen wird am Samstag, 2. August, zwischen 6 und 20 Uhr in Fahrtrichtung Lützelsachsen kurz vor dem Kreuzungsbereich B3/Hammelbächerstraße/Etzwiesenstraße eine Fahrbahnabsenkung reguliert. Das teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau mit.

Hierfür soll eine halbseitige Sperrung mit einer Ampel eingerichtet werden. Die Kosten in Höhe von etwa 9000 Euro trägt der Bund. Die Verkehrsteilnehmenden werden um Verständnis, Rücksichtnahme und eine angepasste Fahrweise gebeten.