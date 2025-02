Von Philipp Weber

Weinheim. Die Kaffee-Behälter wurden leichter, die Schnittchen-Tablets leerer, aber die Luft war dick. Und das lag nicht allein am Kalorien- und Sauerstoffverbrauch im Ratssaal. Bei der finalen Debatte zum Haushalt 2025 am Mittwoch ging es phasenweise so hoch her, dass OB Manuel Just vor der Beschlussfassung an das gute Miteinander im Gremium appellierte: