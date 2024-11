Von Philipp Weber

Weinheim. Zwischenapplaus brandete auf, als sich OB Manuel Just in seiner Laudatio persönlich an Albrecht Lohrbächer wandte: "Sie sind ohne Zweifel ein besonderer Mensch!", rief er ihm zu. Diesem Menschen ist am Sonntag die größte Ehrung zuteilgeworden, die Weinheim zu vergeben hat. Aus den Händen von OB Just erhielt er die Bürgermedaille der Stadt. Just handelte dabei im Auftrag des Gemeinderats, der mit der Auswahl Lohrbächers ein Zeichen setzte. Bei der Feierstunde am Sonntag saßen Lohrbächers Ehefrau Ulrike, die Ehrenbürger Uwe Kleefoot sowie Hans Werner und Josephine Hector in der ersten Reihe. Neben Stadträten aus den meisten Fraktionen nahmen Vertreter des Freundeskreises Weinheim-Ramat Gan und des Arbeitskreises (AK) Asyl teil.

Lohrbächer erblickte am 30. Juli 1943 in Weinheim das Licht der Welt. Sein Weg führte ihn zunächst aus der Stadt heraus, wie OB Just referierte: Lohrbächer studierte in Heidelberg und Berlin evangelische Theologie. Nach dem Pfarrvikariat in einem sozialen Brennpunkt Mannheims trat er 1969 als Pfarrer und Religionslehrer in den Schuldienst ein. Fast 30 Jahre, von 1979 bis 2007, war er als Schuldekan im damaligen Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim für 54 Schulen zuständig.

Als Vikar hatte Lohrbächer jüdischen Spuren nachgeforscht. Die Recherche führte ihn zu Shmuel Gogol, Leiter des "Children’s Harmonic Orchestra of Ramat Gan". Drei Mal gastierte das Orchester in Weinheim. Die Kontakte nach Ramat Gan führten 1986 zum ersten Schüleraustausch, der seither vom Stadtjugendring betreut wird. 1999 mündete dies in die offizielle Städtepartnerschaft.

"Wir wissen alle: Die Gründung des Freundeskreises Weinheim-Ramat Gan am 15. April 1990 mit damals 33 Mitgliedern war ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin", nannte Just ein weiteres entscheidendes Datum. "Albrecht Lohrbächer ist als Vorsitzender des Freundeskreises unermüdlicher Motor der Beziehungen zwischen beiden Städten". Bereits 2017 erhielt er den Worthy Persons Award der Stadt Ramat Gan. "Gerade in schwierigen Zeiten hat er sich als verlässlicher Freund der Menschen in Ramat Gan erwiesen."

Als die Gemeinde Hemsbach die dortige ehemalige Synagoge 1984 kaufen wollte, wandte man sich an Lohrbächer. Es war der Anfang der vielfältigen Arbeit des Fördervereins ehemalige Synagoge Hemsbach, dessen Vorsitzender Lohrbächer seit mehr als 30 Jahren ist. Mitte der 1980er Jahre gründete Lohrbächer darüber hinaus ein Netzwerk mit, das Geflüchtete unterstützt und betreut. Daraus wurde 1985 der AK Asyl, einige Zeit später entstand auch die Flüchtlingshilfe Weinheim. "Ein einstmals Woinemer Bu steht vor Ihnen, in reiner Mundart aufgewachsen in den Jahren nach dem Krieg", so Lohrbächer. "Mein Umfeld war geprägt vom täglichen Ringen ums Nötigste. Und davon, die Nazizeit nicht ins Bewusstsein kommen zu lassen." Was ihn zum Aktivisten machte, waren "das zunehmende Wissen über die Verfolgung und Vernichtung der Juden sowie die Konfrontation mit deren Folgen". An seinem früheren Schulort Schwetzingen begann 1975 "eher zufällig" die Recherche der Schicksale ehemaliger jüdischer Bewohner, darunter Ruth Gogol, die Frau von Shmuel Gogol. Zwischen den Familien entstand eine Freundschaft.

Das Austauschprogramm sei 35 Mal aufgelegt worden und habe über 1200 Jugendliche einbezogen. Der Stadtjugendring, das Heisenberg- sowie das Bonhoeffer-Gymnasium sind involviert. Dennoch habe das Engagement der Familie Lohrbächer "lange Zeit wenig Beifall in der Stadtgesellschaft" gefunden. Beschimpfungen, Drohungen am Telefon, Eier- und Tomatenwürfe aufs Haus waren die Folgen. Verantwortlich dafür war offenbar das Umfeld, aus dem er selbst herausgewachsen war. Anfang der 1990er machte der 2022 verstorbene Rechtsextremist Günter Deckert Weinheim zum Mittelpunkt rechtsradikaler Agitation. "Und doch: Ende des Jahrzehnts, 1999, beschloss der Gemeinderat eine Städtepartnerschaft mit Ramat Gan." Dies hatte ungeheure Tragweite.

Seit dem 7. Oktober 2023 müsse er wieder mitansehen, wie Juden bedroht werden. "Es ist schwierig, gegenüber den Partnern in Ramat Gan, die uns sehr zugetan sind, Solidarität zu vertreten, da mehr und mehr die Opfer des 7. Oktober zu Tätern gemacht werden", so Lohrbächer. "Ihr Beschluss, mir die Bürgermedaille zu verleihen, stellt eine Stärkung aller Bemühungen um die Partnerschaft dar!", rief er den Stadträten zu.

"Weil Juden, aus Deutschland vertrieben, auf verschlossene Türen gestoßen waren, wollte ich als Täterkind dazu beitragen, dass Verfolgte nie wieder abgewiesen werden", erklärte er. Die Frage nach Antisemitismus unter zugewanderten Muslimen sei heikel, weil sie schnell in Pauschalisierungen münde. Trotzdem wünsche er sich auch hier mehr Problembewusstsein. Die Bürgermedaille gelte auch den AK-Mitstreitern – und vielen weiteren. An vorderster Stelle seiner Frau, den Vorständen des Freundeskreises Weinheim-Ramat Gan, dem Stadtjugendring und den Lehrkräften, die den Austausch organisierten. Lang anhaltender Applaus.

Mit Stücken von Georg Philipp Telemann und Joseph Haydn umrahmten Barbara Pfliegensdörfer und Aurelia Eich die Feierstunde. Letztere hat ebenfalls an dem Austausch teilgenommen und ist bis heute in Kontakt mit Ramat-Gan.