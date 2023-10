Beltz- und Campus-Verlag zeigen auf Frankfurter Buchmesse Präsenz

Weinheim. (web) Axel Scheffler wird das erste prominente Gesicht sein am Stand der Beltz-Verlagsgruppe in Halle 3 der Frankfurter Buchmesse. Von seiner schöpferischen Ader und seiner großen Empathie hat zuletzt das Buch "Jims brillante Weihnachten" profitiert (Autorin: Emma Thompson). Scheffler signiert das Werk für Buchhändler am kommenden Mittwoch und noch mal Freitag.

