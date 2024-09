Weinheim. (RNZ) Mehr Aussteller als im Vorjahr und gut 30 Prozent neue Anbieter: Das vermeldet der Veranstalter, das Lübecker Unternehmen "Das Agentur-Haus", für die "LebensArt" am Waidsee. Die Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle gastiert vom 20. bis 22. September auf dem Gelände des städtischen Strandbads. Dort locken Livemusik, Vorführungen und kulinarische Kostproben. Mit über 1000 kostenlosen Parkplätzen direkt am Veranstaltungsgelände, einem Depotservice und Onlinetickets will der Veranstalter für einen stressfreien Messebesuch sorgen.

"Die Messe am Waidsee ist unser Heimspiel", so Projektleiterin Sabine Prothmann. Die anderen Veranstaltungen, die von der Mannheimer Agentur-Haus-Zweigstelle betreut werden, sind einige Hundert Kilometer weit entfernt. "Das Seeufer und die Event-Gastronomie, die eigens zur Messe dort platziert ist, vermitteln eine Atmosphäre wie an einem italienischen Lago", schwärmt Prothmann. Das schätzten auch die Aussteller, die dieses Mal besonders zahlreich nach Weinheim strömen. Über 100 Anbieter sind da, viele zum ersten Mal.

Gartengestaltung ist ein Schwerpunkt der Messe. Es gibt wieder herbstliche Pflanzen, Beschattungen für die Terrasse oder hochwertige Möbel. Einen üppig gepolsterten "Relaxsessel" wollen Sven Eiglmeier aus Bad Zwischenahn und sein Unternehmen "Natur Top Line" mitbringen. Sie bieten auch Landhaus-Garnituren sowie Tische aus recyceltem Altholz an.

Erstmals in Weinheim vertreten ist die Firma "Vöroka" aus Eppingen. Deren transparente Überdachungen versprechen auch bei Wind und Wetter eine gemütliche Zeit im Garten. Dabei steht die Laube "Luna" für Flexibilität: Fest im Boden verankert, können die Elemente stufenlos aufgeschoben werden. Je nach Witterung schützen verschiebbare Beschattungselemente vor zu viel Sonne. Ob als Überdachung der Gartenlounge oder über dem hauseigenen Whirlpool, "Luna" verlängere die Zeit im Garten, heißt es in einer Mitteilung. Natürlich gibt es auch jede Menge Dekoratives. Daniela Eerkens kommt mit ihrer Bildhauerei "Klopp Tokk" vom nahe gelegenen Limburgerhof an den Waidsee. Als "Der Badegast" tituliert sie ihre Sandstein-Skulpturen. Vier Variationen hat sie entwickelt.

Doch auch ohne eigenen Garten oder Balkon soll sich die Messe lohnen. Ans Seeufer lockt nicht zuletzt die Veranstaltungsgastronomie: Es gibt herzhafte Zwirnswurst, süße Bubble-Waffeln, Neuen Wein und Zwiebelkuchen. Die Livemusik kommt von der Band "New Orleans Garden". Es gibt Jazzmusik, Swing und Ragtime.

Damit der Genuss daheim eine Fortsetzung findet, bieten Feinkosthändler Spezialitäten an. Verkosten und Ausprobieren ist dabei erlaubt. Neue Aromen gibt es bei der "Gewürzerie Löwenkraut" aus Braunschweig mit exotischen Mischungen, Tees und Gewürzen in Bio-Qualität zu entdecken.

Überhaupt gleicht das Angebot einer kulinarischen "Europareise": Man kann bei Käse aus Österreich, französischer Salami, italienischen Antipasti und von der griechischen Sonne verwöhnte Olivenspezialitäten Station machen. Regional ist das Angebot von "Die Feinschleckerei". Simone Koob-Lösch aus Hochdorf in der Pfalz hat eine Ein-Frau-Genussmanufaktur ins Leben gerufen. Mit Chutneys wie Bacon-Birne oder süßen Kreationen wie dem Brombeere-Amaretto-Aufstrich verlockt sie zum Kosten.

Filigran ist die Kunst von Birgit Meinhardt von meinhglas.de aus Mannheim, die ebenfalls zum ersten Mal dabei ist. Die Glasbläserin fertigt kleine und große Kunstwerke. Schmuck, Vasen, Kerzenhalter sowie individuelle Arbeiten entstehen im aufwendigen Verfahren. Sie lässt sich am Messestand über die Schulter schauen.

Info: "Die LebensArt" am Waidsee findet von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September, jeweils 10 bis 18 Uhr, statt. Der Veranstalter empfiehlt das Onlineticket, das per Handy vorgezeigt werden kann. Der Eintritt für Erwachsene beträgt neun Euro für das Onlineticket, das es unter www.lebensart-messe.de gibt. Kinder bis 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. An der Tageskasse sind ebenfalls Karten erhältlich, dann für zehn Euro.