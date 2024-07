Von Volker Knab

Weinheim. "Schade, dass es das letzte Mal ist", bedauerte Kartenleserin Marina Dell an ihrem Stand auf dem Mittelalter-Markt bei den "25. Woinemer Highland Games". Trotz der Hitze herrschte am Sonntag um die Mittagszeit auf der Wiese hinter der Bonhoeffer-Schule mit dem Wettkampfgelände ein reger Besucherstrom. Darunter waren auffallend viele Familien mit Kindern – und zahlreiche Männer im Kilt.

"Die Händler sind alle sehr traurig", meinte Carola Schork von den Weinheimer "Highlander", dem veranstaltenden Verein der "25. Woinemer Highland-Games". Mit 28 Markt-Ständen war der Mittelalter-Markt bei den letzten Highland-Games so gut bestückt wie im Vorjahr. Auch mit dem neuen Platz waren die Händler sehr zufrieden. Obwohl der wesentlich kleiner war als das frühere Gelände. Der neue Platz sei gemütlicher und habe mehr Flair, berichtete Schork, die den Mittelalter-Markt betreute, von den Rückmeldungen, die sie von den Standbetreibern bekommen hatte: "Insgesamt haben wir aber weniger Zuschauer und Besucher", meinte sie.

„Throwing the Hammer“. Foto: Dorn

Den Befund über den etwas geringeren Besuch als im Vorjahr teilte auch der Vereinsvorsitzende der Weinheimer Highlander, Ralph Schütz. "Es ist einfach zu heiß", meinte er nassgeschwitzt im Kilt während einer kurzen Pause bei der Wettkampf-Kommentierung. Auch die Zahl der Wettkampf-Teilnehmer reduzierte sich nach kurzfristigen Absagen. Statt der 15 gemeldeten Männer traten nur zehn am Ende an. Bei den Frauen sagten zwei Teilnehmer ab, also die Hälfte. Den Athleten und den Zuschauern aus allen Altersgruppen machte der Besuch aber dennoch sichtlich viel Spaß. Mit witzigen Kommentierungen führte Schütz die Zuschauer durchs Programm der aus Schottland stammenden ungewöhnlichen Wettkämpfe.

"Jetzt folgt der schöne Wettbewerb namens Farmer Work", kündigte Schütz den letzten Wettkampf vor der längeren Mittagspause an. Die männlichen Athleten mussten dabei zwei Baumstammstücke mit jeweils 50 Kilogramm Gewicht über eine abgesteckte Strecke von rund 100 Meter transportieren und nach der Rückkehr am Ausgangspunkt wieder formgerecht ablegen. "Die zwei Handtäschchen" nannte Schütz die zentnerschweren Baumstammblöcke. Die Athletinnen mussten bei ihrem Wettbewerb 25 Kilogramm schwer tragen. Die weiteren Wettbewerbe hießen "Lift the Stones", "Throwing the Stone" und "Throwing the Hammer" sowie "Weight for Distance". Nach der Mittagspause folgte die legendäre Königsdisziplin "Tossing The Caber" oder Baumstammüberschlag. "Seit Anfang bin ich jedes Jahr dabei. Es macht einfach Spaß, und die Kameradschaft ist sehr schön", meinte der 35-jährige Highlander-Athlet, Lars Wolfinger vom MC Trecker Odenwald, warum er hier teilnehme.

Am Ende hatten Oliver Leonetti von den Celtic Warriors of Mac Malt und Stephan Cordes von den MacManiacs im Gesamtwettbewerb als gemeinsame Sieger die Nase vorn. Beide hatten jeweils drei der sechs Wettbewerbe gewonnen und abwechselnd den zweiten Platz belegt. Dritter wurde Frederik Borge von den Highlander Weinheim. Bei den Damen belegte Jessica Neues den ersten Platz und Simone Bischoff den zweiten Rang.

Viel Andrang hatte das Betreuer-Team und Heidrun sowie Gerhard Kirsch am Stand mit den Kinder-Highland-Games zu bewältigen. "Bis heute Abend werden zwischen 100 und 120 Kinder teilgenommen haben", schätzte Kirsch um die Mittagszeit. In der Wettkampfpause sorgte unter anderem das Tauziehen einmal mehr für witzige Unterhaltung. Da am Seilende der Kinder rasch kein Platz zum Mitanpacken mehr war, verstärkte eine Handvoll Kinder die Auswahl der Weinheimer Highlander an deren Seilende. Trotzdem zogen die 24 Jung-Athleten die Erwachsenen-Gruppe ruckzuck über die Linie.

"Für uns ist es ein riesiger Aufwand, die Highland-Games mit dem Mittalalter-Markt auf die Beine zu stellen", sagte Highlander-Vorsitzender Schütz, warum es die letzte Veranstaltung dieser Art für den Verein sei. Das 25. Mal habe sich als Zeitpunkt für die Entscheidung angeboten. Zum 30-jährigen Bestehen der Highlander wolle man dann aber wieder eine Veranstaltung organisieren, allerdings eine mit weniger Aufwand, meinte er.