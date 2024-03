Von Volker Knab

Weinheim. Trotz durchwachsenen Wetters riss am Karfreitag der Besucherstrom zum Backfischfest am Waidsee kaum ab. Regenschauer schränkten die Bewirtung im Freien zwar wieder und wieder ein, dafür waren die Tische im überdachten Bereich bestens besetzt. Viele Gäste ließen es sich in der gemütlichen Atmosphäre gut gehen – oder sie nahmen sich Essen für daheim mit.

"Offiziell losgegangen ist es um 10 Uhr, aber die ersten Gäste waren bereits um 9 Uhr da", erzählte der Erste Vorsitzende des Badisch Unterländer Angelsportvereins (ASV), Mesut Özcan, schmunzelnd über den Beginn des Backfischessens auf dem Vereinsgelände am See. Auf der Speisekarte standen Zander, Seelachs, Forelle und andere Fischspezialitäten. Außerdem gab es Grill, Feuer- und Wildwürste sowie verschiedene Kuchen.

850 Plätze, sieben Ausgabestellen

Das Fischessen am Waidsee hat eine lange Tradition. Es findet seit 45 Jahren am Karfreitag statt. Exakt 50 Helfer, 40 Erwachsene und zehn Jugendliche, waren im Einsatz, um die Gäste zu versorgen. "Wir sind so froh über die vielen Helfer. Auf unsere Mitglieder können wir uns beim Karfreitag-Fischessen einfach verlassen", freute sich Vorsitzender Özcan über die große Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Das Fischessen sei das Fest des Angelsportvereins für die Bevölkerung. Es sei auf viele ehrenamtliche Helfer angewiesen. Insgesamt zählt der Badisch Unterländer Angelsportvereins 240 Mitglieder.

Bei den Backfischfesten am Karfreitag am Waidsee war das Wetter in der Vergangenheit oft ähnlich regnerisch wie in diesem Jahr. Bei vielen Gästen hat es sich daher inzwischen eingespielt, ein Fischessen vorzubestellen und abzuholen. "Heute ist es mal wieder mehr ein ,Fish to go’", scherzte der Vorsitzende des Angelsportvereins in der Mittagszeit gegenüber der RNZ.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Küchenteam des Vereins aber schon 1000 Essensportionen ausgegeben. Die Menge lag offenbar im Durchschnitt der vergangenen Jahre. "Wir rechnen mit etwa 2000 ausgegebenen Essen über den ganzen Tag verteilt", meinte Özcan. Damit sei aber auch die Grenze für die ehrenamtlichen Helfer erreicht.

Insgesamt standen 860 Sitzplätze im Vereinsheim und im Freien zur Verfügung. Auf ihrem Fest betrieben die Angler mit ihren 50 Helfern sieben Ausgabestellen, darunter eine mit den Fritteusen für zwei Backfisch-Sorten, eine für Grill- und Wildwürste, eine für Getränke, eine für Kuchen sowie zwei für Kassenbons. Die Forellen wurden frisch im Räucherofen zubereitet.

Das Angebot hat sich beim Backfischfest nach und nach entwickelt. "Das Zanderfilet ist der Renner", so Özcan. Ihm selbst schmecke der Seelachs aber besser, meinte er schmunzelnd. Die Kombination aus Pommes und Tintenfisch-Sticks erfreute sich besonders bei den Kindern großer Beliebtheit.

Eine ältere Besucherin erkundigte sich am Stand neugierig nach einer Wildwurst und wurde prompt bedient. "Viele sind überrascht, dass wir das anbieten, und die Kinder wollen lieber normale Grillwürste. Aber insgesamt gehen die Wildwürste gut", berichtete ASV-Mitglied Tom Platz, der gerade bei der Essensausgabe Schicht hatte.