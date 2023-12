Von Christina Schäfer

Weinheim. 2410 Unterschriften hätte die Bürgerinitiative (BI) "Naherholungsgebiet Waidsee" gebraucht. Es seien nun 30 Prozent mehr, war deren Sprecher Rainer Herget zufrieden, als er am Mittwochnachmittag vier Umschläge mit 3190 Unterschriften für das Bürgerbegehren der BI an den Ersten Bürgermeister Andreas Buske übergab. Das Bürgerbegehren will dem