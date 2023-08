Weinheim. (pol/sake/rl) Im Gleisbett am Weinheimer Bahnhof landete am frühen Sonntagmorgen ein Toyota. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch den Unfall gegen 4.40 Uhr zwei Gleise bis zum Vormittag blockiert.

Die 28-jährige Autofahrerin war in der Nacht mit zwei Mitfahrern durch die Stadt gefahren. Wie die Polizei berichtet, sollen alle drei betrunken gewesen sein. Von der Bahnhofstraße fuhr die Frau erst über den dortigen Vorplatz und die Bushaltestellen. Daraufhin fuhr sie unvermittelt weiter in Richtung Bahnanlage und landete dann auf den Schienen im Bereich der Gleise 1 und 2.

Die Fahrerin, der Beifahrer und die andere Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Sie kamen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus, wurden aber zwischenzeitlich wieder entlassen. An dem Auto entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. Die Bahn prüft noch, ob am Gleisbett ebenfalls ein Schaden entstand.

Nach der Blutentnahme im Revier wurde zudem der Führerschein der 28-jährigen Fahrerin einbehalten. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Für die Bergung des Autos waren die beiden Gleise bis 8.40 Uhr gesperrt. Mehrere Züge wurden über andere Gleise geleitet, für einige andere Verbindungen wurde ein Schienenersatzverkehr organisiert.