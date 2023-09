Weinheim. (RNZ) Seit dem 21. August laufen die Sanierungsarbeiten an der B38 zwischen dem Teppichhaus Kibeck und der Automeile. Das Regierungspräsidium Karlsruhe lässt die Arbeiten in sieben Bauphasen ausführen, damit der Verkehr so gut wie möglich weiterfließen kann. Ende Oktober sollen alle Maßnahmen beendet sein. Doch schon jetzt ist ein Stückchen Land in Sicht: Weil Bauphase 2 drei Tage früher als geplant abgeschlossen werden könne, ändere man die Verkehrsführung bereits vom heutigen Freitag bis einschließlich Sonntag, 8. bis 10. September. Am kommenden Montag könne die dritte Bauphase beginnen.

Für diese Bauphase sind zwei Wochen vorgesehen. Das Baufeld befindet sich dann in beiden Fahrtrichtungen auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen. Es steht also in jede Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Im Bereich der Mannheimer Straße wird an der Einmündung Mannheimer Straße/Pappelallee eine Baustellenampel aufgebaut.

Wie in den vorherigen Bauphasen ist an der Einmündung B 38/Mannheimer Straße das Linksabbiegen von der B38 auf die Hauptzufahrt ins Weinheimer Stadtzentrum nicht möglich. Der Verkehr wird über die Westtangente und die Mannheimer Straße (die Zufahrt erfolgt dann am Multzentrum) umgeleitet. Die Umleitung ist als U20 ausgeschildert. Ebenso ist an der Einmündung B38/Mannheimer Straße für Lastwagen das Rechtsabbiegen in Richtung Stadtkern nicht möglich.

Lkw, die von der A5 und der A659 kommen und in die Stadt wollen, nehmen dann ebenfalls weiter die B38 bis zur Kreuzung mit der Westtangente, von der aus es am Multzentrum wieder auf die Mannheimer Straße geht. Über diese erreicht man dann nicht nur das Zentrum, sondern auch die Gewerbebetriebe im Westen der Stadt.