Weinheim. (cab) Die Weinheimer Feuerwehr und ihre Abteilungen waren am Dienstag gleich drei Mal gefordert – in zwei Schulen und an der Wohnungstür eines Mannes in vermeintlicher Gefahr.

Zunächst mussten die Kameraden der Abteilungen Stadt und Sulzbach am Vormittag in die Breslauer Straße zur Zweiburgenschule ausrücken. Hier gab es einen Feueralarm, weil Schüler in einer Toilette Feuerwerkskörper gezündet hatten. Als die ersten Fahrzeuge der Wehr eintrafen, war die Schule bereits geräumt worden. Ein Trupp unter Atemschutz ging sofort ins Gebäude, um den betroffenen Bereich zu kontrollieren, den die Brandmeldeanlage angezeigt hatte.

Und hier fanden die Feuerwehrleute schnell den Grund für den Einsatz. Die Schüler waren nach Angaben von Claus Schmitt von der Öffentlichkeitsarbeit der Weinheimer Floriansjünger von einer anderen Schule zum Sportunterricht in die Heidi-Mohr-Halle gekommen.

Ihr Zündeln hatte zu einer so starken Rauchentwicklung geführt, dass die Brandmeldeanlage ansprang. Nach dem Lüften und der Entwarnung war der Einsatz für die Feuerwehr beendet – nicht aber für die Polizei, die jetzt ermittelt.

Auch die nächste Alarmierung für die beiden Abteilungen kam von einer Schule – gegen 14 Uhr aus dem Werner-Heisenberg-Gymnasium. Hier hatte der Feuermelder ausgelöst, weil in einem Chemieraum ein Müllbehälter brannte. Doch der Hausmeister hatte gleich reagiert und den Mülleimer aus dem Schulhaus gebracht.

Im Freien mussten die Feuerwehrleute nur die Kübelspritze auspacken. Ein anderer Trupp kümmerte sich um Frischluft im Chemiesaal. Schmitt merkte an, dass die Evakuierung des Schulgebäudes nur dank des schnellen Handelns der Lehrkräfte und Schüler verletzungsfrei ablief.

Ebenfalls glimpflich verlief der dritte Einsatz jenes Tages – dieser im Ortsteil Hohensachsen. Hier waren die Kameraden, die Polizei und der Rettungsdienst gerufen worden, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein Mann in einer hilflosen Lage befindet. Er hatte auf "Kontaktversuche" nicht reagiert. Die Feuerwehr öffnete mit Spezialwerkzeug die Tür der Wohnung – und traf auf deren Inhaber. Dieser war völlig unversehrt. Er hatte einfach nur nicht mitbekommen, dass jemand versucht hatte, ihn zu erreichen.