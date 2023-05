Weinheim. (web) Am Ende war es eine hauchdünne Mehrheit, aber das Ergebnis steht. Andreas Buske hat die Wahl um das Amt des Ersten Bürgermeisters der Stadt Weinheim am Mittwoch im Gemeinderat gewonnen. Der in wenigen Stunden 47 Jahre alte Bau- und Immobilien-Fachmann setzte sich am Vorabend seines Geburtstags gegen Patrick Walter (35) und Karin Fendler (40) durch.

Nach einer über zwei Stunden langen Vorstellungs- und Fragerunde schaffte zunächst keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit. Elf Stadträte stimmten für Buske, 13 für Fendler und neun für Walter. Damit kam es zur Stichwahl. Und dabei hatte Buske mit 17 zu 16 Stimmen die Nase ganz knapp vorne.

In einer ersten Reaktion zeigte sich der Vater eines sechs Jahren alten Sohnes hörbar überwältigt. Er empfinde es als große Ehre, Weinheim dienen zu dürfen, so die in Lützelsachsen aufgewachsene und zuletzt in München in hoch verantwortlicher Position (im Flughafen-Gebiet) tätige Führungskraft.