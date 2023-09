Weinheim. (RNZ) In regelmäßigen Abständen organisieren die Feuerwehren in Weinheim, Hemsbach und Laudenbach Sirenenproben, um die Bevölkerung mit den Warnsignalen vertraut zu machen. Nachdem 2022 das erste Mal der bundesweite Warntag stattfand, soll dieser sich nun jährlich immer am zweiten Donnerstag im September wiederholen. Daher werden am kommenden Donnerstag, 14. September, ab 11 Uhr wieder die Sirenen heulen, diesmal nicht nur an der Bergstraße, sondern bundesweit – vorausgesetzt in der jeweiligen Gemeinde oder Stadt stehen Sirenen zur Verfügung.

Denn ein flächendeckendes Sirenennetz ist nicht selbstverständlich. Im Zuge des Kalten Kriegs wurden in den 60er-Jahren im ganzen Land Sirenen installiert. Viele Nachbargemeinden, etwa Laudenbach, schafften sie in den 90ern wieder ab. Der Weinheimer und auch der Hemsbacher Gemeinderat entschieden sich jedoch dazu, die Anlagen weiterzubetreiben. "Eine gute Entscheidung, wie die Entwicklungen in den letzten Jahren durch Schadensereignisse wie Naturkatastrophen und Unwetter zeigen", teilt die Feuerwehr Weinheim mit.

Während in Weinheim und Hemsbach die Sirenen nur regelmäßig gewartet werden müssen, rüsten andere Kommunen inzwischen nach. So auch Laudenbach, wo man die Bevölkerung nun wieder mit Sirenen warnen kann. Der Warntag soll die Menschen aber nicht nur mit den Warnsystemen vertraut machen, er soll auch dazu dienen, sich damit zu beschäftigen und sich zu informieren. Neben den Sirenen wird ab 11 Uhr eine Probewarnung in Form eines Warntexts an alle am Modularen Warnsystem (kurz: Mowas) des Bundes angeschlossenen Warnmultiplikatoren geschickt, darunter Rundfunksender und App-Server.

Diese versenden die Probewarnung zeitversetzt an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones. Dort kann man dann die Warnung lesen oder hören. Gegen 11.45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über die Geräte, über welche zuvor die Warnung versendet wurde. Über Cell-Broadcast (Smartphone) wird derzeit aber noch keine Entwarnung versendet. Die Möglichkeit, auch über diesen Warnkanal zu entwarnen, wird derzeit unter anderem von den Mobilfunknetzbetreibern geprüft.

Die Feuerwehr ruft dazu auf, diese Informationen weiterzugeben. Gerade Kinder und Ältere sollten darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass der Probealarm auch per Smartphone kommen kann. Weitere Vorbereitungen sind nicht erforderlich. Die Weinheimer Feuerwehr hat einen Flyer entwickelt, um die Bevölkerung über die Warnsignale der Sirenen zu informieren, und stellt diesen auf der Internetseite www.ffw112.de zur Verfügung.