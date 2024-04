Von Philipp Weber

Weinheim. Für Gabriele Franke ist es das letzte Mal. Die Schulleiterin des Werner-Heisenberg-Gymnasiums begleitet noch diesen Abiturjahrgang durch die Prüfungen, dann wird sie ihre Laufbahn als Lehrerin beenden. "Die schriftlichen Prüfungen laufen bisher völlig reibungslos", sagt sie. Die Aufgaben seien – "mit entsprechender Vorbereitung" – gut machbar. An dem Innenstadt-Gymnasium wollen in diesem Jahr genau 80 Schülerinnen und Schüler die Reifeprüfung ablegen. Der letzte Haupttermin im schriftlichen Prüfungsblock ist am übernächsten Dienstag, 7. Mai.

Das große Finale ist die schriftliche Prüfung in Mathematik. Danach könnte es wohl etwas lauter werden in der Stadt. Schließlich treffen sich die jungen Leute zum Abschluss der Klausuren üblicherweise und feiern gemeinsam. Auch Prüflinge aus dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium werden dazustoßen, ebenso wie die angehenden Abiturienten aus dem Privatgymnasium Weinheim.

Null Punkte müssen nicht das Ende sein

Am Bonhoeffer-Gymnasium legen in diesem Jahr 85 Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen ab, am Privatgymnasium sind es 43. Auch die Sommerfeten der Abiturienten könnten zeitgleich stattfinden. Die mündlichen Prüfungen laufen etwa am Heisenberg-Gymnasium am 26. und 27. Juni, am Privatgymnasium wird am 27. und 28. Juni mündlich geprüft. Doch noch liegt ein bisschen Arbeit zwischen den Prüflingen und den Abi-Feten. "Ich bin froh, dass bisher alle da sind und keiner erkrankt ist", sagt Michael Kuhn, Schulleiter des Privatgymnasiums. "Das Downloaden und Ausdrucken der Aufgaben beinhaltet immer etwas Nervenkitzel", räumt er ein: "Aber bisher läuft das problemlos."

Auch an den drei beruflichen Gymnasien in der Stadt rauchen in diesen Tagen die Köpfe. Böse Überraschungen musste man hier bislang offenbar nicht erleben. "Die betreuenden Lehrkräfte haben mir gegenüber angegeben, dass der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben angemessen ist", sagt Thomas Römer. In dem Zuständigkeitsbereich des Abteilungsleiters "Technisches Gymnasium" an der Hans-Freudenberg-Schule legen derzeit 42 junge Frauen und Männer ihr Abitur ab. Für einen Gutteil von ihnen enden die schriftlichen Prüfungen am Freitag, 3. Mai, mit dem Fach Englisch. Einige werden schon am Montag, 29. April, fertig mit den Klausuren. Dies ist an dem beruflichen Gymnasium der Prüfungstag für die Fächer Chemie, Physik und Biologie.

"Wir hatten schon ein wenig Bammel davor, dass die Aufgaben mit der neuen BGVO völlig anders werden als sonst", erzählt David Rudolf. Doch der Leiter der Abteilung "Berufliches Gymnasium und Berufskolleg Gesundheit und Pflege" innerhalb der Helen-Keller-Schule konnte rasch aufatmen. Auch unter der neuen Verordnung des Kultusministeriums über die Beruflichen Gymnasien bewegen sich die Aufgaben bisher in den gewohnten Schwierigkeitsgraden. Nach der letzten schriftlichen Prüfung in Englisch am 3. Mai ist erst einmal Pause. Die mündlichen Prüfungen seien auf den 2. Juli terminiert, so Abteilungsleiter Rudolf. Möglicherweise sei auch noch der 3. Juli ein Prüfungstag. "Das kommt darauf an, wie viele Zusatzprüfungen dazukommen, zum Beispiel in Mathe", sagt er.

Hintergrund: Ein Null-Punkte-Ausrutscher (also die eine glatte Sechs) in einer schriftlichen Prüfung kann mit mindestens drei Punkten in der mündlichen Nachprüfung noch behoben werden. Die Abiturientin oder der Abiturient fällt dann zumindest nicht wegen Schwächen in einem einzelnen Fach durch. An der Helen-Keller-Berufsschule streben dieses Jahr 54 Schüler das Abitur an.

An den meisten der von der RNZ befragten Gymnasien haben die Abiturjahrgänge in etwa die übliche Größe. Das gilt auch für das Privatgymnasium. Hier könnten es in Zukunft indes mehr Prüflinge werden: Noch sind die Abschlussjahrgänge zweizügig. Aber seit einiger Zeit wachsen dreizügige Klassenstufen nach. Natürlich sollen alle durchkommen: "Ziel ist, mit denjenigen, die bei uns anfangen, am Ende auf der Abifeier zu stehen", so Schulleiter Kuhn.