Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Da ist der Name Programm: Mit dem "Weinblick" wollen Ex-Handballnationalspieler Uli Roth, das Ladenburger Unternehmen Art of Drinks und Winzer Johannes Teutsch ab 27. Juli auf dem Weingut Teutsch durchstarten. Wie der Name schon sagt, soll man seinen Wein bei traumhaftem Ausblick über die Weinreben Richtung Pfalz genießen. Und dies bei Leckereien, chilliger Atmosphäre und Musik an sechs Wochenenden.

Die Idee ist dem Heisemer Uli Roth schon in der Corona-Zeit gekommen. Denn damals gab es ein organisiertes Picknick bei Teutschs in den Weinbergen. "Da habe ich noch mal gesehen, was für ein Schmuckstück das Weingut eigentlich ist", schwärmt Roth. Noch besser kennengelernt haben sich er und Johannes Teutsch dann beim "Rot-Weiß-Wingert", als die Handballer der SGL im vergangenen Jahr zur Party aufs Weingut eingeladen hatten. Die Veranstaltung soll es übrigens auch in diesem Jahr wieder geben, am 2. August, dann aber als S3L-Wingert, also mit dem Namen der neuen Spielgemeinschaft.

"Wir haben gemerkt, dass wir gut harmonieren, und das ist wichtig, schließlich wohne ich hier ja auch", findet Teutsch. Ein gastronomisches Angebot auf dem Weingut gab beziehungsweise gibt es schon: Der Bistrowagen "Aubergin" steht noch bis 23. Juni immer sonntags auf der auf der Panorama-Terrasse.

Und genau dort sollen nun ab 27. Juli und bis einschließlich 1. September jeweils samstags und sonntags Bierbänke zum Verweilen einladen. An der Südseite des Weinguts soll es noch eine Chillecke geben. DJs oder Live-Musik sollen die entspannte Atmosphäre verstärken. "Wir wollen hier keine Partys veranstalten, man kann und soll sich auch noch unterhalten können", betont Uli Roth.

Und dabei auf die Pfalz "runtergucken", wo es vergleichbare Angebote schon gibt, und den spektakulären Sonnenuntergang an der Badischen Bergstraße genießen. Art of Drinks, die unter anderem eine mobile Cocktail-Bar für Events anbieten, bringen einiges an Erfahrung für dieses Konzept mit, haben sie doch die Weinbar zusammen mit der Winzergenossenschaft Schriesheim auf der Buga gemacht und haben in Kooperation mit der WG danach den Weingarten "RebenPause" in Schriesheim eröffnet.

"Wir übernehmen beim ,Weinblick’ den gastronomischen Part", erläutern die beiden Geschäftsführer Philipp Karl und Nicolas Machauer. Dazu gehört auch die Infrastruktur wie Bar, Spülmaschine, Kühlung und Personal. Zu essen geben soll es primär Badisches. "Wir haben hier eine erstklassige Gastronomie, und das wollen wir auch zeigen", betont Roth. Es soll badische Wildschweinbratwurst, eine Käseplatte und "badischen Flammkuchen" geben. Auf letztgenannte Kreation, für die die Zutaten offenbar noch nicht feststehen, darf man gespannt sein.

Nicht fehlen dürfen natürlich die edlen Tropfen des Weinguts Teutsch, aber auch Aperol Spritz und Softdrinks. Auch Kaffee und Kuchen gibt es hier; "Coffee TöGo" aus Schriesheim ist mit dem umgebauten Pferdeanhänger vor Ort. "Der Weinblick soll auch Ausflugsziel für Wanderer und Radler sein", erläutert Uli Roth.

Und damit die Eltern mal Pause haben und zur Freude der Kinder soll es sonntags immer mal wieder Programm für die Kids geben, Kinderschminken oder einen Zauberer kann sich Roth hier gut vorstellen. Wichtig: Der "Weinblick" öffnet nicht bei schlechtem Wetter. Hier kann man sich auf Instagram, Facebook oder der Website von Art of Drinks informieren.

Wenn die Sonne knallt, werden Schirme für den nötigen Schatten sorgen. Platz für bis zu 300 Personen soll es geben; eine Anreise mit dem ÖPNV, per Pedes oder Rad ist empfehlenswert, parken sollte man am besten unten im Ort.

Roth schwärmt davon, wie schön es ist, oben bei Teutsch einen "Sundowner" zu genießen. Und sollte das Konzept erfolgreich sein, da sind sich alle einig, soll es im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Info: "Weinblick" auf dem Weingut Teutsch, Burgweg 50, ab 27. Juli bis einschließlich 1. September, bei gutem Wetter immer samstags von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr.