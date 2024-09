Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Trotz Hitze haben am Samstag Tausende Gäste die Innenstadt bevölkert und bis in die frühen Abendstunden gefeiert: "Wein und Markt" hat sich längst zu einem beliebten Straßenfest in Wiesloch entwickelt und für die Gastronomie und die beteiligten Vereine gab es alle Hände voll zu tun, galt es doch, den Durst und Hunger der Fangemeinde zu