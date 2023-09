Wiesloch. (hds) In drei Jahren feiert der Wieslocher Verkehrsverein sein 100-jähriges Bestehen. Als 1926 die Gründung erfolgte, lebten in Wiesloch knapp 7300 Menschen. Einer der wichtigsten Veranstaltungen des Vereins ist alljährlich das große Fest "Wein und Markt" in der Innenstadt.

Diese Traditionsveranstaltung wurde 1971 gestartet und erfreut sich seit mehr als einem halben Jahrhundert bei Besucherinnen und Besuchern aus nah und fern großer Beliebtheit. Die RNZ sprach darüber mit dem Schatzmeister des Vereins, Manfred Walter.

Wie ist "Wein und Markt" einst entstanden – und warum?

1970 entstand die Idee, die heutige Seniorenanlage "Haus Kurpfalz" zu bauen. Es wurde Eigenkapital in Höhe von 300.000 D-Mark benötigt. Der damalige Rathauschef Heinz Bettinger wandte sich an Klaus Rüger mit der Bitte, sich mal Gedanken zu machen, wie man helfen könnte.

Wie sah diese Unterstützung aus?

Rüger übernahm 1971 den Vorsitz des Verkehrsvereins und erweckte diesen sozusagen aus einem Dornröschenschlaf. Schnell stürzte er sich in die Vorbereitungen für ein Fest, um mithelfen zu können: Für "Wein und Markt" war somit der Grundstein gelegt worden.

Wie hoch waren denn bei der Premiere die Einnahmen?

Es waren genau 31.660 D-Mark, die wir als Erlös aus dem Straßenfest überweisen konnten. Schnell war ein Name gefunden: "Wein und Markt auf Straßen und Gassen". Die Begeisterung war groß, insgesamt 33 Weinstadt-Vereine nahmen teil und der Reinerlös wurde von Klaus Rüger an Pfarrer Heinrich Hollstein übergeben.

Und wie ging es dann weiter?

Wir hatten großen Zuspruch und so beschlossen wir, das Fest jährlich zu wiederholen. Ich war von Anfang an mit dabei. In den zurückliegenden Jahren blieb ein Teil der Einnahmen bei den Vereinen, den Rest verwaltete der Verkehrsverein für gemeinnützige Zwecke.

So gingen im Lauf der Jahre Spenden unter anderem an die Lebenshilfe, die Jugendfeuerwehr, die Malteser, an das Rote Kreuz, verschiedene Musikgruppen und an die kirchlichen Sozialstationen. Das meiste Geld – 120.000 D-Mark – floss 1984 in den Bau des Pavillons im Gerbersruhpark. 50.000 Euro investierte die Stadt in die Außenarbeiten.

"Wein und Markt" erwies sich als wichtige Einnahmequelle für die Vereine. Ist dies nach wie vor so?

Mit dem Verkauf von Essen und Trinken fließt dringend benötigtes Geld in unsere Kassen. Es ist festgelegt, dass nur an den Ständen der Vereine Essen und Trinken verkauft werden darf: Die Wirte in der Innenstadt dürfen nichts "über den üblichen Rahmen hinaus" anbieten. Das war von Anfang an so.

Klaus Rüger ist derzeit erkrankt: Machen Sie weiter? Zumal Sie bereits angekündigt haben, bei den Vorstandswahlen der TSG Wiesloch im nächsten Jahr nicht mehr anzutreten?

Wir sind schon seit geraumer Zeit dabei, uns neu aufzustellen. Es ist allerdings ein mehr als schwieriges Unterfangen, die geeigneten Leute zu finden, da viele beruflich noch stark eingebunden sind.

Nachdem er in den zurückliegenden Jahren geschrumpft ist: Wie steht es um den Verkehrsverein?

Der Verkehrsverein selbst hat heute nur noch 16 Mitglieder, früher waren es mal fast 160. So ist es natürlich schwer, ein solches Fest zu stemmen. Aber die Zusammenarbeit mit der Stadt ist sehr gut, wir erhalten – vor allem seitens des Bauhofs und durch Ines Adam – eine tolle Unterstützung. Ansonsten wären, auch wegen Rügers Erkrankung, die Vorbereitungen für das morgige Großereignis nicht so reibungslos verlaufen.