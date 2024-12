Von Meike Paul

Neckarsteinach. Es rieselte weder leise der Schnee, noch lag der Neckar still und starr. Trotzdem glänzte der Wald am Samstag weihnachtlich, und die Vorfreude war in den Gesichtern der vielen Besucher abzulesen.

Am vergangenen Wochenende startete Neckarsteinach mit seinem Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen in die Adventszeit. Klirrend kalt war es