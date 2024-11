Bergstraße-Neckar. (hö/ans/keke/web/dani/skv) Es weihnachtet in der Region: Die RNZ bringt eine Übersicht zu den Märkten in der Adventszeit.

> Schriesheim: Das Weihnachtsdorf mit seinen knapp 20 Ständen öffnet seine Pforten am zweiten und dritten Advent. Es beginnt vor dem neuen Rathaus am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr. Ab dann ist neben dem Freitag ab 17 Uhr auch samstags und sonntags ab 14 Uhr (bis etwa 21 Uhr) Programm, vor allem auch auf der Live-Bühne. Besondere Attraktionen sind die "Lebendige Krippe", der Weihnachtsmann einmal am Tag und die vielen Stände mit Deko und Kunsthandwerk. Die Vereine der Stadt sorgen für Speis und Trank.

> Hirschberg-Leutershausen: Der Weihnachtsmarkt in und an der Markthalle in der Raiffeisenstraße feiert sein 40-jähriges Bestehen – und hat mit Tobias Rell einen neuen Leiter. 28 Anbieter sorgen am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr für eine große Auswahl an kreativen und selbstgefertigten Produkten. Vereine und Gruppierungen kümmern sich um das leibliche Wohl sowie das musikalische Rahmenprogramm. Auch der Nikolaus schaut mehrmals vorbei. Ein Teil des Erlöses geht an die Stiftung "Courage" für chronisch kranke Kinder in Heidelberg.

> Heddesheim: Der Heddesheimer Weihnachtsmarkt findet vom 29. November bis 1. Dezember auf dem Dorfplatz statt; geöffnet ist er am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Wie in den Vorjahren werden auch diesmal etwa 50 Aussteller, darunter fünf neue, alles daran setzen, die Besucher mit Hilfe ihrer kunsthandwerklichen Angebote und weihnachtlichen Dekoration sowie Speisen und Getränken in Stimmung zu versetzen.

> Weinheim: Die Hauptattraktion ist der Budenzauber auf dem Marktplatz. An den letzten drei Adventswochenenden, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, laden die Stadt und die Interessengemeinschaft Marktplatz an die 26 Holzbuden ein. Geöffnet ist donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Schon am kommenden Wochenende, 30. November und 1. Dezember, veranstaltet der Stadtteilverein "Pro West" den Weststadt-Weihnachtsmarkt.

Die Stände warten an der Allee zwischen Engelbrecht-Haus und Jugendherberge. Geöffnet ist samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Vor der Zweiburgenschule gibt es Fahrgeschäfte. Einer von mehreren Weihnachtsmärkten in den Ortsteilen findet am Sonntag, 15. Dezember, 14 bis 20 Uhr, vor der Lützelsachsener Gemeindehalle statt.

> Ladenburg: Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz wird am Freitag, 29. November, um 18 Uhr eröffnet. Er hat an allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag geöffnet. Über 40 Anbieter präsentieren ein abwechslungsreiches und wechselndes Angebot, am dritten Advent gibt es einen Frühschoppen.

> Edingen-Neckarhausen: Im Schlosshof in Neckarhausen findet am Sonntag, 8. Dezember, ein Kinderweihnachtsmarkt statt. Schon zum 15. Mal gibt es den kleinen Markt, der von 13 bis 18 Uhr geöffnet ist.