Von Lukas Werthenbach

Meckesheim. Schock im Berufsverkehr am Montagmorgen: Gegen 7 Uhr ist am Bahnübergang in der Bahnhofstraße nördlich des Meckesheimer Bahnhofs ein VW Golf von einem Zug erfasst worden. Der 32-jährige Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt; eine Passagierin der nach Mannheim fahrenden S-Bahn erlitt einen Schock. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 32-Jährige die bereits geschlossene Halbschranke umfahren: Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Das Auto wurde durch den Aufprall mehrere Meter weit geschleudert. Foto: Priebe

Doch durch den Unfall wurden neben dem Autofahrer nicht nur die rund 120 Passagiere dieses Zugs und Dutzende Einsatzkräfte beeinträchtigt: Es kam zu Verspätungen und Ausfällen weiterer Bahnen – und weil die Schranken an mehreren weiteren Bahnübergängen auf der Zugstrecke von Meckesheim nach Mannheim in der Folge länger geschlossen blieben, gab es zahlreiche Staus in der Region.

Aber von vorne: Kurz vor 7 Uhr fährt die S5 von Sinsheim nach Mannheim am Meckesheimer Bahnhof an. Sie beschleunigt, doch nach wenigen Metern folgt die Vollbremsung. Denn wie die Polizei unter Berufung auf den aktuellen Kenntnisstand berichtet, will der Fahrer des VW Golf den wenige Meter vom Bahnhof entfernten Übergang trotz geschlossener Schranke überqueren.

Dieser befindet sich auf dem Weg von der Bahnhofstraße in Richtung des Industriegebiets. Der Zug erfasst das Auto, das durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter über das Gleisbett geschleudert wird und in einem Graben zum Stehen kommt.

Polizeisprecherin Sabine Abeln erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass die ersten Aussagen von Augenzeugen auf diesen Hergang schließen ließen. Auch gebe es bisher keine Hinweise etwa auf eine defekte Ampel am Bahnübergang. "Laut den Zeugen war die Schranke schon komplett geschlossen, als das Auto kam", sagte Abeln mit dem Hinweis darauf, dass dies nur vorläufige Erkenntnisse seien. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1741111 bei den Beamten zu melden.

Wohl auch weil der Zug gerade erst angefahren war und nicht annähernd Höchstgeschwindigkeit erreicht hatte, wurde der Autofahrer nur leicht verletzt. "Als wir an der Unfallstelle eintrafen, hatte er schon selbstständig das Auto verlassen", erklärte Feuerwehrsprecher Matthias Grasse. Die Einsatzkräfte versorgten den 32-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungswagens, der ihn in ein Krankenhaus brachte.

"Dann sind wir durch den Zug gelaufen und haben geguckt, ob es allen Fahrgästen gut geht", so Grasse: Dabei sei man auf eine 28-jährige Frau getroffen, die unter Schock stand und medizinische Hilfe bekam. Zudem stellten die rund 25 eingesetzten Feuerwehrleute den Brandschutz an der Unfallstelle sicher, sie leuchteten diese aus und räumten den Zug nach Rücksprache mit dem sogenannten Notfallmanager der Deutschen Bahn (DB): Mangels Bahnsteig an dieser Stelle kam eine spezielle Vorrichtung der Feuerwehr zum Einsatz, wobei die Ehrenamtlichen zusätzlich beim Aussteigen behilflich waren. Die Fahrgäste liefen zu Fuß zum nahe gelegenen Bahnhof.

Unterdessen herrschte an mehreren Bahnübergängen in der Region Ärger: Zahlreiche Autofahrer standen vor geschlossenen Schranken ohne zu wissen, wann sich diese öffneten. Ein DB-Sprecher erläuterte dazu, dass die Schranken an den vor diesem Zug liegenden Bahnübergängen auf der Strecke automatisch geschlossen wurden: "Das geschieht, sobald sich der Zug auf der Einschaltstrecke befindet."

Und weiter: "Da der Bahnübergang in Meckesheim aufgrund des Unfalls nicht freigegeben werden konnte, waren auch die angeschlossenen Bahnübergänge nicht freizugeben; diese mussten erst händisch zurückgesetzt werden, wofür Techniker im Einsatz waren." Wie viele Bahnübergänge betroffen waren und wie lange, konnte der Sprecher nicht sagen. Laut Polizei war der Zugverkehr ab 9.20 Uhr nicht mehr eingeschränkt.

An dem VW entstand Totalschaden. An der S-Bahn wurden den Beamten zufolge nur geringe Sachschäden festgestellt. Vorsorglich wurde diese in eine Werkstatt gebracht. Gegen den Autofahrer wird wegen gefährlichen Eingriffes in den Schienenverkehr ermittelt. Polizeisprecherin Abeln erklärte, dass die Staatsanwaltschaft darüber entscheide, ob dem 32-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen wird.