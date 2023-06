Von Thomas Frenzel

Leimen. Sie kam vielleicht plötzlich und überraschend, aber sie kam nicht von heute auf morgen: die Sperrung des Außengeländes am katholischen Kindergarten St. Mauritius in Leimen-Mitte. Damit ist für die Kindergartenknirpse die Freiluftsaison schon vorbei, bevor sie in diesem Jahr überhaupt richtig begonnen hat.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sprach von einem "vollkommen inakzeptablen Sachverhalt", der sich aber auch aus Sicht des katholischen Pfarrers Arul Lourdu wohl nicht auf die Schnelle ausräumen lassen wird. Denn es geht um Sicherheitsmängel und um viel Geld.

Ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hatte die kurz vor Pfingsten erfolgte Sperrung eine Mutter: Während der Fragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung appellierte die Elternbeirätin Annabelle Thier an die Stadt, gemeinsam mit der Kirchengemeinde für zeitnahe Abhilfe zu sorgen. Ihr sehnlichster Wunsch: Möglichst schon nach den Pfingstferien sollen die Kinder wieder Sandkasten, Schaukel und Verstecke nutzen können.

Doch daraus wird wohl nichts. Der OB sprach auf spätere Nachfrage von Klaus Feuchter (FDP) von einer "etwas massiven Sache", von der die Verwaltung aber erst vor wenigen Wochen erfahren habe. "Es könnte ein ziemlich großer Geldbetrag anfallen" für die Stadt, die auch nicht-städtischen Kita-Trägern bei Investitionen zur Seite steht.

Mit der Kirchengemeinde sei man bereits in Gesprächen, sagte der OB, der eine Problemlösung "nicht erst bis Weihnachten" in Aussicht stellte. Feuchter forderte bei den zu ergreifenden Maßnahmen eine Information des Gemeinderats.

Die Sperrung habe nach der jährlichen Inspektion durch die zuständige Kirchenbehörde erfolgen müssen, sagte Pfarrer Lourdu im Gespräch mit der RNZ und verwies auf mögliche Verletzungsgefahren. Für alternative Bewegungsangebote könnten jetzt vielleicht der gemeindeeigene Mauritiussaal, die nahe Herz-Jesu-Kirche oder der Pfarrgarten genutzt werden.

Insgesamt sei die Außenanlage in einem "desolaten" Zustand, sagte der Pfarrer – und das "muss unbedingt gemacht werden". Darüber sei die Stadt auch immer wieder informiert worden. Vor der Corona-Pause hätten deshalb schon die Kindergarteneltern mit verschiedenen Aktivitäten um Geld für eine möglichst naturgemäße Außengestaltung geworben.

In Absprache mit der Stadt gelte es nun laut Pfarrer Lourdu, Angebote einzuholen – sowohl für einzelne kaputte Geräte oder Teilbereiche, als auch für ein Gesamtkonzept. Ob am Ende 100.000 oder 150.000 Euro stünden, könne er zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Fest stehe, dass die Kirchengemeinde dies "nicht im Alleingang" stemmen könne.

Aber auch die 25 Prozent der Summe, mit denen sich die Kirchengemeinde an den Investitionen zu beteiligen habe, seien eine Herausforderung. Mit einer Wiederinbetriebnahme des Außenbereichs wollte der Pfarrer nicht vor nächstem Frühjahr rechnen.