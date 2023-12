Region Heidelberg. (lesa) Diese Verbrechen und Katastrophen schockierten die Region 2023.

> Mordversuch in Schönau-Altneudorf: Ein 26-Jähriger versucht im Januar, seinen Nachbarn umzubringen. Er versetzt dem 67-Jährigen in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses mit einem Küchenmesser einen Stich in den Rücken. Der 67-Jährige flüchtet schwer verletzt in seine Wohnung. Der