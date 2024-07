Von Timo Teufert

Walldorf/Wiesloch. Das Wetter wird langsam besser, die Sommerferien stehen vor der Tür: Genau die richtige Zeit, um ein gutes Buch im Liegestuhl im Freien zu lesen. Um bei Kindern und Jugendlichen den Spaß am Lesen noch mehr zu fördern, nehmen die Stadtbibliothek Wiesloch und die Stadtbücherei Walldorf auch in diesem Jahr wieder an der Sommerleseaktion "Heiß auf Lesen" teil, die vom Regierungspräsidium Karlsruhe koordiniert wird. Sowohl in Walldorf als auch in Wiesloch haben nun die Auftaktveranstaltungen stattgefunden.

Die Stadtbücherei in Walldorf startete mit einer Buchvorstellung in die Aktion, die sich an Schülerinnen und Schüler der fünften bis achten Klassen richtet. Über 200 Titel finden sich in der Auswahl in der Stadtbücherei, dazu kommen noch mal etwa 100 Titel im Schulzentrum, die die Kinder und Jugendlichen bis zum 21. September ausleihen können. Wer mitmachen will, meldet sich im Sommerleseclub an und liest mindestens drei Bücher und trägt sie in ein Logbuch ein. Dieses muss man in der Stadtbücherei abstempeln lassen und dann steht einer Teilnahme an der Abschlussparty am Samstag, 21. September, nichts mehr im Wege.

Barbara Grabl, die Leiterin der Stadtbücherei, stellte zum Start des Sommerleseevents zusammen mit Florian Stützel und Laura Stangl aus ihrem Team einige der Bücher vor. Darunter waren Titel wie "The Game", eine Abenteuerserie, die bereits in drei Bänden erschienen ist, oder "Switch you" – eine fantastische Geschichte, in der Fred endlich ein Handy bekommt, das jedoch nur eine App enthält, mittels der er den Körper mit jemand anderen tauschen kann. "Eine sehr lustige Geschichte", findet Grabl, die sich darüber freut, dass das Interesse an "Heiß auf Lesen" erneut sehr groß ist: Über 60 Kinder und Jugendliche haben sich bereits angemeldet.

Auch vor dem Sommerleseevent macht der Fußball nicht Halt: Mit dem Titel "Underdogs" wird auch hier etwas Passendes angeboten. Und wer Star Wars mag, kann sich Comics dazu ausleihen. Über 30 Comics und Mangas hält die Stadtbücherei für die Aktion vor. "Die finden immer reißenden Absatz", berichtet Grabl, genauso wie alles zum Genre Fantasy.

Am Ende der Aktion werden bei der Abschlussparty zahlreiche attraktive Preise vergeben. Einen Preis bekommt aber nur, wer mindestens drei gelesene Titel im Logbuch eingetragen hat und diese abgestempelt wurden. Außerdem müssen sich die Teilnehmer zur Abschlussparty anmelden.

In Wiesloch fiel am Donnerstag der Startschuss für "Heiß auf Lesen" mit einem Bücher-Bingo, wie Thomas Michael, Leiter der Stadtbibliothek in Wiesloch, berichtet. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion wollten die Wieslocher Verantwortlichen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Aktion einstimmen. Denn auch in der Stadtbibliothek stehen in den nächsten acht Wochen in einem Regal knapp 200 neue Bücher zur Verfügung, die von den zehn bis 13-Jährigen entliehen werden können.

Beim Bücher-Bingo durften sich die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zunächst jeweils ein Buch aus dem Regal aussuchen. "Dann hieß es abwarten und Glück haben: Hat mein Buch einen schwarzen Rücken? Ist es aus dem Englischen übersetzt? Hat es über 200 Seiten?", berichtet Michael. Für Titel mit den meisten Übereinstimmungen gab es einen kleinen Preis als Vorgeschmack für die vielen attraktiven Preise, die es am Ende der Aktion zu gewinnen gibt. "Noch bis zum Ende der Sommerferien können sich alle, die zur Zeit die vierte bis siebte Klasse besuchen, für die Aktion in Wiesloch anmelden", rief Michael zum Mitmachen auf.