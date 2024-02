Walldorf/Kornwestheim/Baden-Baden. (dpa/lsw) Landesweit sind in mehreren Städten und Gemeinden im Südwesten am Wochenende wieder Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) kamen am Sonntag laut Polizei rund 1200 auf den Marktplatz. "Es war ein friedlicher Verlauf", sagte ein Polizeisprecher.

Zur Demo und Kundgebung "Es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen" hatte die CDU–Kornwestheim mit einem Bündnis aus allen im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen aufgerufen. Im Rhein-Neckar-Kreis fanden am Wochenende gleich zwei Demonstrationen statt: In Walldorf waren am Sonntag laut Polizei 2000 Menschen auf der Straße. Erwartet wurden im Vorfeld 400 Teilnehmende. Am Tag zuvor fand in Schwetzingen eine Demonstration gegen Rechtsextremismus statt.

In Baden-Baden demonstrierten am Sonntag 1700 Menschen. Zwischenfälle gab es dabei laut Polizei keine. Die Kundgebung eines parteiübergreifendes Bündnisses in Tittisee-Neustadt unter dem Motto "Für Demokratie, Vielfalt und Menschenrechte" besuchten am Sonntag 700 Menschen: "Es blieb aber absolut ruhig", sagte ein Sprecher der Polizei.

Im Waiblingen wurden am Samstag unter dem Motto "Die rechte Welle brechen - für eine demokratische und solidarische Gesellschaft" 500 Menschen erwartet. Laut Polizei kamen 1000 Teilnehmende zur Demonstration. Gegen zwei Menschen ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Verschiedene Parteien, Firmen, Organisationen und Vereine des Bündnisses "Gaggenau für Demokratie" hatten auch in Gaggenau am Samstag zu einer Demonstration auf dem Marktplatz aufgerufen. Auch in weiteren Städten und Gemeinden wie beispielsweise in Bad Schönborn und Filderstadt wurden am Samstag Demonstrationen veranstaltet. Hintergrund der Aktionen ist die "Correctiv"-Recherche, die im Januar aufdeckte, dass sich in Potsdam Mitglieder der radikalen Rechten mit Funktionären der AfD getroffen hatten.

Update: Sonntag, 18. Februar 2024, 20.54 Uhr

Die Idee zur Kundgebung kam aus der Bevölkerung

Walldorf. (arb) "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen das, was in Potsdam offensichtlich wurde und schon seit langer Zeit schwelt." So äußert sich Pfarrer Uwe Boch von der evangelischen Kirchengemeinde zur Kundgebung "Walldorf solidarisch gegen Rechts – für eine bunte und menschenfreundliche Gesellschaft", die am Sonntag, 18. Februar, um 15 Uhr am Astorhaus, Johann-Jakob-Astor-Straße 37, stattfinden soll.

Boch zeichnet sich selbst verantwortlich für die Kundgebung, gemeinsam mit der "Vernetzungsgruppe Walldorf". Dieses Bündnis habe sich zu Zeiten gegründet, als Montagsspaziergänger durch Walldorf gelaufen seien und man schon damals ein Zeichen setzen wollte.

Die Gruppe, so Boch, bestehe aus Privatpersonen, und verstehe sich als überparteilich, auch wenn ihr Parteimitglieder angehörten. Daher habe man sich dazu entschlossen, aus der Verwaltung nur die Verwaltungsspitze sprechen zu lassen und auf Redebeiträge von Parteimitgliedern zu verzichten.

"Wir wollen, dass die Veranstaltung eine gesellschaftspolitische wird", erklärt er. So divers wie die Zusammensetzung der Gruppe wünsche er sich auch die der Menschenmenge am Sonntag. "Es gibt eine breite Basis an Unterstützern. Das gefällt uns sehr gut."

Vor drei Wochen hätten sie mit der Organisation begonnen. "Es gab Anfragen aus unseren Kreisen, ob wir da nicht etwas organisieren könnten", führt der Pfarrer aus. Also haben sich alle engagiert, im eigenen Umfeld, in Unternehmen und bei Vereinen angefragt. "Wir wollten, dass auch in einer kleinen Stadt wie Walldorf deutlich wird, dass wir uns gegen diese Vorgänge positionieren." Inzwischen habe man bereits 75 Unterstützer.

Bei der Organisation sei abermals offenbar geworden, wie wichtig es sei, Position zu beziehen. Boch sagt, dass sowohl bei Privatpersonen als auch Geschäften, die ihre Unterstützung für die Demonstration erklärt hatten, Drohungen und Schmähbriefe eingegangen seien. "Davon hat sich aber bislang niemand einschüchtern lassen." Damit die Veranstaltung sicher verläuft, habe man einen relativ hohen Ordnerschüssel, arbeite mit der Polizei und dem Gemeindevollzugsdienst zusammen.

Info: Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr am Treffpunkt Astorhaus. Von dort aus soll die Kundgebung über die Nußlocher Straße in Richtung des Marktplatzes ziehen, wo es Reden und ein musikalisches Programm geben soll.

Update: Donnerstag, 15. Februar 2024, 17.30 Uhr

Demonstration gegen Rechts am Sonntag

Walldorf. (RNZ) Ein breites Bündnis verschiedener Organisationen plant für Sonntag, 18. Februar, eine Demonstration gegen Rechts in Walldorf. Nachdem in zahlreichen Städten und Gemeinden Menschen gegen völkisches Gedankengut auf die Straße gegangen sind, ist nun unter dem Titel "Walldorf solidarisch gegen rechts – für eine bunte und menschenfreundliche Gesellschaft" eine Veranstaltung mit Treffpunkt am Astorhaus geplant. Beginn ist um 15 Uhr.