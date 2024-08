Walldorf. (seb) Wie die Stadt Walldorf bekannt gegeben hat, wird ab kommenden Montag, 26. August, die Wieslocher Straße voll gesperrt: und zwar zwischen dem Kreisverkehr am Mühlweg-Wohngebiet und der Tankstelle an der Einmündung in die Umgehungsstraße L723. Über diese Landesstraße wird der Verkehr auch umgeleitet – und das noch voraussichtlich bis Freitag, 1. November.

In der Wieslocher Straße hat das 2022 verabschiedete Radverkehrskonzept der Stadt – das Verbesserungen für alle erreichen will, die mit dem Rad unterwegs sind, etwa auch Pendler – zwei Gefahrenstellen ausgemacht. Zusätzlich zur Sanierung der Fahrbahn sollen beide entschärft werden, wie Bürgermeister Matthias Renschler auf RNZ-Anfrage bestätigte.

Vom Radweg entlang der Wieslocher Straße oder von den Walldorfer Wiesen aus gelangt man durch eine Unterführung unter der L723 in die Kopernikusstraße und weiter ins Industriegebiet. Dazu müssen Fußgänger und Radfahrer die Wieslocher Straße queren und das soll mit einer Mittelinsel erleichtert und sicherer gemacht werden. Diese Insel soll zwei Meter breit werden und die Wieslocher Straße selbst wird an dieser Stelle aufgeweitet, damit der motorisierte Verkehr weiter wie bisher fließen kann.

Radler stoßen am Mühlweg-Kreisel auch an eine unübersichtliche Engstelle: an der Kurve der Zufahrt ins Wohngebiet und der Wieslocher Straße, wo auch eine Lärmschutzwand steht. Direkt neben dieser Engstelle ist zudem eine Bushaltestelle: Wenn Fußgänger die ansteuern, kann es zu Konflikten mit Radlern kommen.

Zusätzlich zu dem Radweg, der die Zufahrt ins Mühlweg-Wohngebiet quert, wird dort für Radler also eine Einfädelspur angelegt, die sie vom Radweg auf die Wieslocher Straße und in den Kreisel führt, sodass sie mit den Autos mitfahren. Diese neue Spur steht allen offen, die sich das zutrauen, aber laut Stadt wird auch niemand gezwungen, den Radweg zu verlassen. Nach letzten Schätzungen wird die gesamte Maßnahme mehr als 470.000 Euro kosten.