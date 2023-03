Denn schon beim Beschluss "haben wir versprochen, nachzusteuern, wenn sich Veränderungen ergeben und wenn diese möglich sind", so Renschler. Dies sei auch bereits geschehen: Etwa bei den Stadtwerken, wo bereits vor Weihnachten die Wassertemperatur im "Aqwa" erhöht und seit Kurzem die Sauna wieder an einzelnen Tagen geöffnet hat.

"Wir wurden informiert, dass Strukturen in Vereinen zerbrechen und Gruppen nicht mehr zusammen sind", erklärte Renschler das Vorgehen. Sport sei ein wesentlicher Gesundheitsfaktor, deshalb habe man sich entschlossen, über das Anschalten der Warmwasseranlagen in den Sportanlagen abzustimmen.

Hallenbad Walldorf: Es kommt wieder Wasser in die Becken

Durch den Wintereinbruch im Dezember sanken diese Werte auf 14,56 Prozent in der Sporthalle und 1,43 Prozent im Rathaus. "Das warme Wetter, die Absenkung der Raumtemperaturen, das Abstellen der Warmwasseranlagen in den Sporthallen sowie das Reduzieren der Betriebszeiten der Lüftungsanlagen haben den Energieverbrauch wesentlich beeinflusst", so die Vorlage.

Dass dies im Bereich Wärme gelungen ist, zeigen die Zahlen der Verwaltung in der Sitzungsvorlage: Im Oktober und November wurden beispielsweise in der Sporthalle des Schulzentrums 66,62 beziehungsweise 59,63 Prozent, im Rathaus 82,11 und 56,17 Prozent Wärme eingespart.

"Das war natürlich keine angenehme Situation", sagte Bürgermeister Matthias Renschler in der Sitzung, zu der auch zahlreichen Vereinsvertreter ins Rathaus gekommen waren. Es sei aber richtig und wichtig gewesen, im September ein Sparpaket zu beschließen. Renschler dankte den Vereinsaktiven für ihre Geduld und das Mittragen der beschlossenen Maßnahmen. "Das Ziel war klar: Es ging nie um Geld, sondern immer um den Einspareffekt bei der Energie", betonte der Bürgermeister.

Nachdem sich die Versorgungslage nun aber etwas entspannt hat, regte die Verwaltung auf Wunsch vieler Vereinssportler an, die Warmwasserbereitung in den Sporthallen wieder hochzufahren. Dem konnte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch mehrheitlich folgen, nur Mathias Pütz und Uwe Lindner (beide CDU) stimmten dagegen.

Zwar lockere man nun die Energiesparmaßnahmen, als Signal dafür, dass jegliche Einspar-Anstrengungen nun unterbleiben könnten, will die Verwaltung den Beschluss aber nicht verstanden wissen: "Auch weiterhin sind entsprechende Maßnahmen sinnvoll und auch im öffentlichen, privaten und gewerblichen Umfeld hilfreich und wichtig", heißt es in der Vorlage.

"Im Angesicht der Energiemangellage war und ist es zweifellos richtig, dass auf kommunaler Ebene Sparmaßnahmen beschlossen und konsequent umgesetzt werden", erklärte Mathias Pütz (CDU). Bedauerlich sei, dass nicht alle Kommunen einen so entschiedenen Kurs wie Walldorf eingeschlagen hätten.

"Das hat teilweise das Unverständnis für unsere Linie hier vor Ort durchaus genährt", so Pütz. Nach der Pandemie wolle man gemeinschaftliche Aktivitäten nach Kräften fördern und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen. Allerdings habe die Versorgung lebenswichtiger Einrichtungen und privater Haushalte für die CDU-Fraktion die mit Abstand oberste Priorität: "Deshalb haben wir die Entscheidung umfassend und kontrovers diskutiert, liegt in ihr einerseits ein nachweislicher Mehrverbrauch, aber auch eine gewisse Symbolik begründet", so Pütz. Sowohl das wichtige Bekenntnis für die Sportler und Vereine, aber auch die nicht unproblematische Botschaft einer trügerischen Entwarnung.

"Auch wenn das kleine bisschen Energie für Warmwasser verglichen mit dem, was wir in der gesamten Gesellschaft verbrauchen, gering erscheint, so ist auch das doch ein Baustein", betonte Christian Schick (SPD). So hätten viele Sportler einen Beitrag geleistet, damit man gut über den Winter komme. Mittlerweile habe sich die Mangellage aber nicht bewahrheitet, weshalb man das Warmwasser wieder bereitstellen könne.

Als richtungsweisenden Beschluss, der "grundsätzlich richtig" war, bezeichnete Wilfried Weisbrod (Grüne) den September-Beschluss: "Damals mussten wir Energie sparen, damit im Winter auch tatsächlich alle Heizungen beheizt werden können."

Er sei als Sportler vom Beschluss betroffen gewesen und auch Ziel eines massiven Ärgers gewesen. In seiner Sportgruppe sei nur noch die Hälfte der Personen zum Training gekommen. "Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist und meine Sportgruppe wieder gemeinsam aktiv wird, so Weisbrod.

Auch Günter Lukey (FDP) befürwortete, dass die Energiesparmaßnahmen auf den Prüfstand kommen: "Wer selbst sportlich aktiv ist, kann nachvollziehen, was es bedeutet, nach dem Sport oder Spiel vor der Frage zu stehen, kalt zu duschen oder ungeduscht nach Hause zu gehen."

Aus eigener Erfahrung wisse er, dass es eine Herausforderung sei, sich nach dem Sport erhitzt auf sein Fahrrad zu setzen und nach Hause zu fahren. "Außerdem fällt damit das soziale Miteinander nach dem Sport weg – was für viele Menschen ein Grund ist, in einer Gruppe Sport zu treiben", so Lukey. Sein Dank galt den Vereinen, die den Beschluss – wenn auch mit etwas Murren – mitgetragen haben.