Von Sarah Eiselt

Walldorf. Für viel Aufregung haben am gestrigen Mittwoch die Walldorfer Stadtwerke gesorgt, wie Geschäftsführer Matthias Gruber auf RNZ-Nachfrage einräumen musste. So sei es in einigen Teilen der Stadt zeitweise zu einem so großen Druckabfall in den Wasserleitungen gekommen. Die Bevölkerung saß im Industriegebiet sowie Walldorf-Ost bis hin zur Hauptstraße beim Aufdrehen des Wasserhahns des Versorgers bis zu 20 Minuten lang auf dem Trockenen saß.

Bei den sogenannten "Rohrnetzmessungen", die in Zusammenarbeit mit der Firma RBS-Wave, einem Tochterunternehmen der EnBW, durchgeführt wurden, habe man "einen unerwarteten Engpass erzeugt", so Gruber. Gemessen wurde zwischen 8 und 15 Uhr an insgesamt 120 Stellen in ganz Walldorf. Unterschiedlich stark auf- und zugedreht wurden dafür die Hydranten. Pro Messstelle flossen in einer Zeit von einer knappen Viertelstunde rund 10.000 Liter Wasser in die nahe liegenden Kanäle.

"Man könnte von einer Wasserverschwendung sprechen, doch dadurch, dass wir es in den Kanal ableiteten, ist das wie eine Art Spülung. Das tut den Kanälen gut", informiert Gruber. Zudem handle es sich bei den Wassermengen um einen überschaubaren Verbrauch verglichen auf den Jahresdurchschnitt, so Gruber.

Hintergrund für diese Messungen, eine Art Stress-Test, sei gewesen, dass die Verantwortlichen die Situation der Wasserleitungen analysieren wollten: Zu ermitteln sei etwa, wie sich die Kapazitäten verändern, wenn bestimmte "Schieber" auf und andere wiederum zugedreht werden.

Ein Beispiel hierfür sei, wenn neue Verbraucher, etwa ein Neubau, ans Netz angeschlossen werden müssten. "Wir müssen untersuchen, wie es um die Hydraulik steht, wo wie viel Löschwasser im Brandfall zur Verfügung steht." Dazu gebe es auch immer bereits theoretische Berechnungen, fuhr Gruber fort: "Wir haben sogenannte Planwerke, die Firma RBS-wave wird nun die Daten vergleichen: Sie stellen die Werte, die heute gemessen wurden, den rein rechnerischen Ergebnissen gegenüber. Das wird einige Wochen dauern."

Bezwecken wolle man mit solch einer Simulation eines Brandfalls die "langfristige Sicherung der Versorgungssicherheit", insbesondere, weil sich der Wasserbedarf durch die Entstehung von Neubaugebieten regelmäßig verändere und man auf Löschanfragen dadurch unterschiedlich antworten müsse, erläuterte Gruber. "Mit solch starken Auswirkungen, dass der Druck sogar temporär auf null abfällt, damit haben wir allerdings nicht gerechnet, sonst hätten wir die Bürgerinnen und Bürger vorgewarnt", gesteht er und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeit.

Auf der Webseite der Stadtwerke war außerdem eine Meldung hinterlegt: Auch hier war von "leider erheblicheren Störungen als vermutet" die Rede, gleichzeitig arbeite man "mit Hochdruck daran, diese zu beheben".

Mit den Rohrnetzberechnungen ließen sich darüber hinaus Rückschlüsse auf die Durchflussmengen ziehen. So sei berechen- und ableitbar, wie viel Löschwasser im Brandfall wo zur Verfügung steht, sagt Gruber weiter. Zu wissen, wie der Druck verteilt ist, ist besonders für größere Löscheinsätzen wichtig, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Denn die Feuerwehr hatte bei den Großbränden im Industriegebiet bei der Wäscherei Schäfer im vergangenen Jahr und der Bäckerei Rutz an Weihnachten 2022 Probleme mit einem zu niedrigen Wasserdruck.

Erst durch eine Druckerhöhung in den Wasserwerken Sandhausen und Wiesloch sowie bei den Heidelberger Druckmaschinen konnte man einen ausreichenden Wasserdruck herstellen. Bei beiden Einsätzen kam deshalb der 10.000-Liter-Tank der Feuerwehr Walldorf zum Einsatz, bei der Wäscherei Schäfer war zudem die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit einem weiteren 10.000-Liter-Tank vor Ort.

Allein beim Brand der Bäckerei Rutz wurden über den Teleskopmast der Walldorfer Wehr 3000 Liter Wasser pro Minute abgegeben. Nach Angaben von Bürgermeister Matthias Renschler im Oktober 2023 hatten Experten nach dem Bäckerei-Brand gesagt, dass der Wasserdruck laut Berechnungen ausreiche. Da es beim Brand der Wäscherei trotzdem Probleme gegeben hatte, versprach er eine tiefere und eingehendere Analyse.