Laut Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums steigt die Zahl dieser Taten in ganz Deutschland rasant an, von einer "besorgniserregenden Entwicklung" ist die Rede. So wurden dem Ministerium nach im Jahr 2020 bundesweit 414 solcher Sprengungen verzeichnet, 392 waren es 2021, im vergangenen Jahr mehr als 400. Mehr als 60 ...

In Heidelberg muss sich ein 25-jähriger Niederländer – der bestreitet, mit der Tat etwas zu tun zu haben – verantworten: Ihm wird vorgeworfen, an der Sprengung eines Geldautomaten der Rauenberger Volksbank-Filiale in der Talstraße am 30. September 2020 beteiligt gewesen zu sein.

Der Bereich des Edeka wird videoüberwacht, die Aufnahmen werden laut Polizei gegenwärtig ausgewertet. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart wurden ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren mit eingebunden.

Walldorf. Jetzt haben die Automatensprenger auch Walldorf erreicht. In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten im Walldorfer Einkaufszentrum in der Bahnhofsstraße zur Explosion gebracht. Das teilte die Polizei mit. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Von Sebastian Lerche

Der Meldung zufolge verschafften sich mehrere Täter am Samstag gegen 3.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Eingangsbereich des Edeka-Marktes. Sie hatten es auf den dortigen EC-Automaten abgesehen. Eine sofort eingeleitete überregionale Fahndung der Polizei führte der Meldung nach bislang nicht zum Aufgreifen der Täter. Durch die Sprengung wurde der Geldautomat zerstört, darüber hinaus wurden auch Teile der Innenausstattung im Einkaufsmarkt beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Höhe des Stehlguts waren gestern noch nicht bekannt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei, Telefon 06 21/ 1 74 44 44, zu wenden.

Parallelen beispielsweise zum Tatvorwurf im gerade laufenden Automatensprenger-Prozess am Heidelberger Landgericht springen ins Auge, auch wenn die Polizei nach RNZ-Anfrage einen Zusammenhang noch nicht bestätigen oder verneinen konnte – es könne schließlich auch ein "atypischer Fall" sein.

Im November 2022 hat das Innenministerium einen "Runden Tisch" mit Fachleuten zusammengerufen: Das Kriminalitätsphänomen will man nicht nur deshalb in den Griff bekommen, weil bei jedem dieser Raubzüge durchschnittlich rund 100 000 Euro erbeutet werden – vor allem geht es um die Gefahr für Leib und Leben unbeteiligter Personen und die massiven Sachschäden, die manche Häuser auch schon abbruchreif hinterlassen haben.

Die Sprengungen erfolgen laut Bundesinnenministerium mit Explosivstoffen, im Prozess am Heidelberger Landgericht zur Rauenberger Geldautomatensprengung war zum möglichen Tathergang von einem explosiven Gasgemisch die Rede, das mit einem umgebauten Elektroschocker gezündet wurde.

Netzwerke von Banden, insgesamt Hunderte Täter, die sich auf solche Delikte spezialisiert haben, operieren in den Niederlanden, wie Aussagen am Landgericht ergaben. Das Bundeskriminalamt bestätigt, dass nahezu zwei Drittel der in den Jahren 2020 und 2021 bundesweit registrierten Tatverdächtigen aus den Niederlanden stammen. Meist sind die Täter demzufolge zu dritt oder zu viert unterwegs: In der Regel gibt es einen Fahrer, einen, der Türen öffnet, und einen, der sprengt.

Die Banden sind demnach bei ihren Raubzügen oft in PS-starken, schnellen Fahrzeugen unterwegs. Den vielen Kraftstoff, den sie verbrauchen, führen sie in Kanistern mit sich, um die Überwachungskameras an Tankstellen zu vermeiden. Wichtig bei der Auswahl der Automaten sind sogenannte Tatgelegenheitsstrukturen, beispielsweise ein naher Autobahnanschluss für die Flucht – wie in Rauenberg und Walldorf.

Warum die Automatensprengungen in Deutschland derart zunehmen, hat laut Bundesinnenministerium vermutlich mit einem "Verdrängungseffekt" zu tun: In den Niederlanden greifen nämlich umfangreiche Präventionsmaßnahmen, so beispielsweise, dass das Geld verklebt oder anderweitig unbrauchbar gemacht wird, sobald sich jemand an den Automaten zu schaffen macht.

Update: Sonntag, 26. Februar 2023, 18.07 Uhr

Walldorf. (pol/mare) Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in einem Walldorfer Lebensmittelmarkt einen Geldautomaten gesprengt. Das berichtet die Polizei.

Die Täter brachen gegen 3.45 Uhr in den Markt in der Bahnhofstraße ein und sprengten den Automat, der im Eingangsbereich steht. Dadurch wurde auch ein Teil der Innenausstattung des Marktes zerstört. Die Schadenshöhe und wieviel die Täter gestohlen haben, ist noch nicht bekannt.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg. Die Kriminsltechnik kam vor Ort und übernahm die Spurensicherung. Auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart wurden in die Ermittlungen und Auswertungen der Spuren mit eingebunden.

Die Polizei sucht ferner Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können. Sie können sich melden unter Telefon 0621/174 4444.