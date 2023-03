Walldorf. (tt) Nach dem Beschluss im Februar 2022 geht es nun los: Die Stadtwerke Walldorf starten mit der Verlegung von Erdkabeln in der Wohnstadt. Denn bislang sind dort 75 Prozent der Wohngebäude nur über Freileitungen mit Strom versorgt. Das führt dazu, dass nicht alle Wünsche nach privaten Ladestationen für Elektroautos erfüllt werden können: Das Netz ist in seiner Dimensionierung zu schwach, um den Leistungsbedarf zu gewährleisten. Deshalb sollen die Dachständer in 15 Bauabschnitten zurückgebaut und Erdkabel verlegt werden.

Mit dem symbolischen Spatenstich an der Kreuzung von Hubstraße und Am Fischgrund durch Bürgermeister Matthias Renschler und Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Gruber hat es nun den offiziellen Startschuss gegeben. Die Gesamtlaufzeit des Projekts wird laut den Stadtwerken bei etwa sieben bis zehn Jahren liegen, wobei die Baumaßnahmen in den jeweiligen Straßen in der Regel innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein sollen.

"Mit der Erdverkabelung werden die Stadtwerke vorausschauend die Anschlussleistung verdoppeln und somit auch die Grundlage bilden, moderne Energiedienstleistungen in Anspruch zu nehmen", heißt es in einer Mitteilung. In allen Ausbaubereichen soll auch der Ausbau des Glasfasernetzes erfolgen. Der Anschluss an das Netz ist laut den Stadtwerken im Zug des Dachständerrückbaus kostenlos.

Nach der Verlegung der Erdkabel erfolgt durch die Hauseigentümer der sogenannte "Umschluss", also die Anbindung der vorhandenen Stromverteilung, die bisher häufig im Dachgeschoss liegt, an den neuen Hausanschluss im Keller. Die Herstellung des erdverkabelten Stromnetzes sowie die neuen Hausanschlüsse in die Gebäude erfolgen für die Hauseigentümer kostenlos durch die Stadtwerke, so wie der Rückbau der Dachständer. Jedoch haben die Eigentümer den Umschluss auf eigene Kosten vorzunehmen. Im vergangenen Jahr schätzten die Stadtwerke die Kosten dafür auf 500 bis 2000 Euro pro Haushalt.