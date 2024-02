Von Maria Stumpf

Walldorf. Hobbygärtner aufgepasst: Es gibt sie in Berlin, Köln, Heidelberg oder Östringen – und jetzt keimt auch in Walldorf eine Saatgutbibliothek auf. Und wie der Name schon vermuten lässt, lehnt sich das Leihprinzip dafür einer klassischen Bücherei an. "Super spannend wird das", verspricht Stadtbüchereileiterin Barbara Grabl voller Vorfreude auf das neueste Projekt ihrer Einrichtung.

Die Idee sei im vergangenen Jahr von den Grünen im Gemeinderat thematisiert und dann an die Bücherei herangetragen worden, erzählt sie. "Wir hatten die Angelegenheit also auf der Agenda und haben sie umgesetzt, so wie es gewünscht war." Man habe sich im Vorfeld bei anderen Büchereien kundig gemacht und nur Gutes erfahren: "Alle sind begeistert."

Das Prinzip ist einfach – und klingt genial: In der Bücherei wartet ein Kasten mit rund 400 Saattütchen, jeweils gefüllt mit Tomaten oder Salat, Bohnen, Erbsen oder Gartenmelde (eine Art Spinat). Das Besondere: Es handelt sich um nicht-hybride und nicht-genmanipulierte Pflanzensaat.

Pro Besucher – die Ausgabe erfolgt nur an erwachsene Menschen – wird es drei Saatguttütchen "zur Ausleihe" geben. Zu Hause darf man das gewünschte Saatgut dann im Garten oder im Balkonkasten aussähen. "Das macht sicher auch Kindern viel Spaß", ist Barbara Grabl überzeugt.

Wenn das geklappt hat, soll am Ende der Saison Saatgut auch wieder zurück in die Bibliothek gebracht und in einer neuen Ausleihrunde weitergegeben werden. Das Prozedere mit der Befüllung neuer Tütchen und neuer Leihrunde wird die Stadtbücherei übernehmen. "Es ist ein Kreislauf", erklärt die Büchereileiterin. Dieser lasse sich bei Bedarf beliebig oft wiederholen, denn mit jeder neuen Pflanze stehe auch immer wieder neues Saatgut zur Verfügung.

Um das Ganze kommunikativer zu gestalten, lädt die Walldorfer Stadtbücherei im April zu einer Pflanzentauschbörse ein. Dabei können Ableger, Setzlinge und Pflänzchen getauscht oder geteilt werden. "Da darf man auch gerne andere Pflanzen mitbringen", heißt es.

Die Idee der Saatgutbücherei stamme aus den USA, erklärt Grabl. Ursprünglich gehe es darum, bedrohte Nutzpflanzen zu erhalten und mit dem Tauschprojekt die Biodiversität zu fördern. Gentechnisch verändertes Saatgut habe sich in der US-amerikanischen Landwirtschaft in den vergangenen Jahren zunehmend durchgesetzt, doch zum Schutz der Artenvielfalt und als Gegenmaßnahme zur industriellen Landwirtschaft habe sich auch die Saatgutbibliothek entwickelt. "Bibliotheken haben sich dabei als geeignete Orte erwiesen, weil da viele Menschen zusammenkommen." Für das Projekt lässt sich übrigens jedes Saatgut verwenden, das selbst wieder Samen ausbilden kann.

Wie das alles im Detail funktioniert – genaue Anleitungen sind auch in den Tütchen – und was das mit nachhaltigem Gärtnern zu tun hat, soll in einer Auftaktveranstaltung erklärt werden. Buchautor Markus Gastl wird dabei einen Vortrag zum "Garten der Zukunft" halten. Die Ausleihe des Saatguts startet einen Tag später.

Info: Startveranstaltung am Donnerstag, 22. Februar, 20 Uhr, Stadtbücherei, Ausleihe ab Freitag, 23. Februar.