Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen erwartete das Akustikduo "Tara & Sten" beim einzigen Summersound-Konzert dieses Jahres seine Besucher. Die Veranstaltungsreihe, die seit der Corona-Pandemie von der Stadt Walldorf veranstaltet wird und schon verschiedenste Künstler in den Aqwa Sauna- und Bäderpark geführt hat, musste dieses Mal den Umbauarbeiten am Nichtschwimmerbecken Tribut zollen. Nachdem aber nun die Arbeiten abgeschlossen sind, freuten sich die Veranstalter, sozusagen mit einem Eröffnungskonzert ein I-Tüpfelchen draufsetzen zu können.

Fast noch im Urlaubsmodus begrüßte das Vater-Tochter-Gespann gewohnt locker und nahbar die Zuhörer. Die hatten es sich auf Picknickdecken und Campingstühlen bequem gemacht und freuten sich ganz offensichtlich auf einen entspannten Genuss. Mit dem spanischen Opening hatten die beiden einen Gruß aus dem gerade beendeten Urlaub im Gepäck. Aber ihr Repertoire ist vielfältig. Ob Spanisch, Englisch oder Französisch das eingespielte Team interpretiert die Lieder immer mit einhundert Prozent Leidenschaft.

Der bunte Reigen reichte von "Californication" der Red Hot Chilli Peppers und "Use Somebody" der Kings of Leon über "Teenage Dirtbag" von Weatus bis hin zu "Jolene" von Dolly Parton. An diesem Abend sind es vor allem die gefühlvollen, sanften Stücke, die das Publikum von Anfang an mitnehmen und den Kreis der Zuhörer immer größer werden lassen. In ihrer bereits sechsjährigen Zusammenarbeit haben Tara und Sten so manchen Titel neu arrangiert und auf ihre ganz eigene Weise interpretiert.

Von der sonnenverwöhnten Seebühne, wo die Konzerte am See ehemals stattfanden, sind die Auftritte jetzt auf den schattigen Rasen direkt neben der Boulebahn umgezogen. So mancher vorbeischlendernde Badegast, natürlich noch im Badeoutfit, blieb einfach stehen und erfreute sich an den beiden großartigen Saitenkünstlern. Zu besonderer Hochform laufen die beiden auf, wenn sie Stens Eigenkompositionen intonieren wie "Never Talk About Love", "Dolphin" oder "What Did I Become".

Die wunderbar harmonierenden Stimmen der beiden sind ein echter Hörgenuss. Tara Gentners zarte, federleichte Stimme hat dabei überhaupt keine Probleme sich gegen die Umgebungsgeräusche, die zwei Gitarren und die kraftvolle, rockiger Stimmlage von Stephan Krauss zu behaupten. Ihre gemeinsame Interpretation von Stings "Fragile" klingt nicht nur beschwingt leicht, sondern überrascht auch noch mit eingebauten spanischen Textteilen. Buchstäblich noch mehr Urlaubsfeeling produzierten die beiden mit den kubanischen Rhythmen des "Chan Chan" vom Buena Vista Social Club.

Sten wäre nicht Sten, wenn er nicht auch ein paar Hintergrundgeschichten und Anekdoten zu den gespielten Songs beisteuern würde. So erinnert er an die Entstehungsgeschichte seines Songs "Little Piece Of Happiness", der wohl von der Zeichentrickfigur Herr Rossi, seinem Hund Gastone und der passenden Titelmusik inspiriert wurde. Und echt witzige Bilder entstehen im Kopf, wenn er den Inhalt des Tom-Waites-Liedes "Ol’55" wiedergibt, in dem er in dem titelgebenden Auto-Vehikel eines 55er Thunderbird nur noch im Rückwärtsgang unterwegs ist.

Mit dem poppigen Hit "Sweet Dreams" der Eurythmics setzen die beiden einen schwungvollen Schlusspunkt eines Open-Air-Konzerts, das beim Publikum für stürmischen Applaus und Zugabeforderungen sorgte.

Bei einsetzender Dämmerung endete das Musikevent im Schwimmbad in beinahe kitschig-schöner Stimmung nach guten zwei Stunden, als Tara und Sten ihre Cover-Version von Leonard Cohens "Hallelujah" anstimmten und das gesamte Publikum unaufgefordert aber einfühlsam den Refrain mitsang.